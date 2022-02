Adottare cani in Italia: i pet che cercano una nuova famiglia

Artù, Rio e Melody sono solo tre dei tanti cani che si trovano all’interno di un canile. Il loro desiderio è quello di trovare una casa e una famiglia con cui giocare e vivere serenamente.

I pet presenti all’interno dei canili di Ancona, Avellino, Chieti, Como, Firenze, Foggia, Milano, Modena, Monza, Padova, Pescara, Piacenza, Pisa, Roma, Trento, sono tanti, e se vuoi renderli felici puoi adottarli e condividere la vita con loro. Conosciamoli meglio.

Ambra

Anni: 2 mesi circa

Sesso: femmina

Genere: molosso

Malattie: nessuna

Su di lei: adottabile da metà febbraio, è in cerca di una persona che abbia esperienza con la razza o che voglia farsi seguire nell’impostazione dell’educazione

Info: Ris_Per rifugio per animali

Città: Modena

Artù

Anni: 1 circa

Sesso: maschio

Genere: simil labrador

Malattie: displasia alle anche

Su di lui: trovato mentre vagava su una spiaggia della Calabria in cerca di cibo, Artù ora è alla ricerca di una famiglia che voglia accoglierlo nella sua vita. Affettuoso e coccolone ha già preso confidenza con la pettorina. Si affida non castrato e negativo a malattie

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Billi

Anni: 5

Sesso: maschio

Genere: Pastore maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: abituato a stare in casa, è buonissimo con le persone, ma è meglio che viva in un contesto senza cani maschi o gatti, in quanto non li ha mai conosciuti. Verrà affidato vaccinato e negativo al test leishmania, verrà valutata la compatibilità con cani femmina

Info: LAV Piacenza

Città: Piacenza

Carletto e Sofi

Anni: 1 circa

Sesso: maschio e femmina

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: dolcissimi e affettuosi, hanno un carattere di cui vi innamorerete subito. Vanno d’accordo con tutti, ma devono imparare ad andare al guinzaglio. Sono sverminati, vaccinati e chippati

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Chicco

Anni: 4 circa

Sesso: maschio

Genere: simil pitbull

Malattie: trauma alla coda, tanto da essere stata amputata

Su di lui: socievole e amante del contatto umano, è compatibile solo con i suoi simili femmine. Si affida a persone senza bambini ed esperti della razza dopo compilazione di questionario e colloquio a casa con i volontari. Chicco è chippato, vaccinato e con trattamenti antiparassitari

Info: A Largo Raggio

Città: Foggia

Edwige

Anni: 1o circa

Sesso: femmina

Genere: Dogo

Malattie: operata di tumore

Su di lei: abituata a vivere in casa, Edwige è arrivata in canile due anni fa dopo una rinuncia di proprietà. Buonissima ed equilibrata, ha bisogno di una persona che si prenda cura di lei, che conosca la razza e che non abbia altri animali

Info: Canile Rifugio di Chieti

Città: Chieti

Fiocco di Neve

Anni: 8

Sesso: maschio

Genere: Pastore maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: dolcissimo e dal carattere affettuoso, Fiocco di Neve inizialmente è un po’ diffidente e lo dimostra abbaiando, in realtà ha solo bisogno di tempo per fidarsi, di pazienza e di amore incondizionato

Info: Anita onlus

Città: Ancona

Gimondi

Anni: 8 circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: ha trascorso molti anni all’interno del canile e ora è arrivato il momento di fargli conoscere la persona con cui condividere il resto della sua vita. Gimondi è un cane molto indipendente, ma molto collaborativo

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Melody

Anni: 4 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: salvata da morte certa con le sorelline, è in cerca di una casa in un contesto semi rurale o periferico, in cui preferibilmente ci sia un altro cane. Si affida sverminata, microchippata e vaccinata nella zona di Firenze o in provincia purché sia in Toscana

Info: Oipa Firenze

Città: Firenze

Neve

Anni: 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio di Pastore maremmano

Malattie: nessuna

Su di lei: bellissima e buonissima è molto timida e sensibile, ma appena prende confidenza non vedrà l’ora di riempirvi di coccole. Spaventata da rumori improvvisi ha bisogno di una persona paziente che rispetti i suoi tempi. Si affida vaccinata, sterilizzata e con microchip

Info: Canile di Presina- Parco zoofilo San Francesco

Città: Padova

Niko

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato Pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: attento, tranquillo e abituato al guinzaglio, Niko è giunto in canile dopo una cessione di proprietà. Ora è alla ricerca di una persona che possa dargli stabilità e tutto l’affetto che merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Otello e Morgan

Anni: 4 mesi

Sesso: maschio

Genere: incroci setter

Malattie: nessuna

Su di loro: vaccinati, sterminati e microchippati, verranno affidati dopo aver eseguito il test Parvo

Info: Canile sanitario Asl Città Sant'Angelo

Città: Pescara

Rio

Anni: 3 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: rimasto solo dopo che i suoi fratellini sono stati adottati, Rio è un cucciolo dolcissimo in cerca di una famiglia che possa accudirlo e coccolarlo

Info: Zampa Trentina

Città: Trento

Rocky

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile dopo una rinuncia da parte della famiglia che lo aveva adottato, Rocky ama passeggiare ed è alla ricerca di coccole e affetto. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Zen

Anni: 3 anni

Sesso: maschio

Genere: Amstaff

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile dopo una rinuncia da parte dei padroni a causa delle difficoltà legate alla pandemia. Allegro, intelligente e socievole, è adatto alla vita in città, ama passeggiare anche se a volte tira un po’ al guinzaglio, la famiglia ideale per lui è capace di gestire le caratteristiche della razza

Info: Animare Onlus

Città: Monza

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un pet non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pelosi in cerca di una seconda possibilità, continuate a seguire la nostra rubrica.