Mia, Rusty e Jack aspettano solo di essere adottati, scopriamo le loro storie

Il profumo dei fiori, il sole che splende più a lungo, la voglia di stare all’aperto. La primavera riesce sempre a farsi amare con i suoi colori e odori, un risveglio della natura che merita di essere ammirato in compagnia di un amico fedele. Ogni stagione è perfetta per accogliere in famiglia un pet con cui condividere i momenti più belli della giornata e la primavera non è da meno.

Sono tante le associazioni che ospitano quattro zampe dolcissimi che non vedono l’ora di donare e ricevere amore e affetto incondizionati come quelle di Ancona, Avellino, Bari, Cesena, Chieti, Como, Livorno, Milano, Modena, Monza, Padova, Perugia, Roma, Terni, Trento. Se volete che uno di questi pet entri a far parte della vostra vita, dovete semplicemente leggere le loro storie e lasciarvi emozionare.

Aaron

Anni: circa un anno e mezzo

Sesso: maschio

Genere: incrocio pastore abruzzese

Malattie: non presenti

Su di lui: allegro e giocherellone, sa andare al guinzaglio e non vede l'ora di conoscere la sua nuova famiglia

Info: Canile Rifugio di Chieti

Città: Chieti

Barto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: abbandonato circa un anno fa, Barto è un cane dolcissimo che ama essere coccolato e accarezzato. Non vede l’ora di giocare e ha bisogno di socializzare, fare lunghe passeggiate e di incontrare la persona pronta a dedicargli il suo tempo. Si affida sterilizzato, microchippato, vaccinato, negativo leishmania

Info: Parco Rifugio San Crispino

Città: Terni

Bibi

Anni: 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: probabilmente con un passato di matrattamenti alle spalle, ha bisogno di tempo per fidarsi, soprattutto quando si tratta di figure maschili. Bibi è in cerca di una famiglia che abiti in zone non urbane, senza bambini e ritmi frenetici

Info: Ris_Per Rifugio per Animali

Città: Modena

Byron

Anni: 3

Sesso: maschio

Genere: simil pinscher

Malattie: non presenti

Su di lui: energico, estroverso e non vede l’ora di correre e giocare. Sa andare al guinzaglio ed è socievole con i suoi simili e con le persone, ma in caso di situazioni di tensione, ha un carattere forte, quindi meglio evitare famiglie in cui ci sono bambini

Info: Animare Onlus

Città: Monza

Cesar

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: Rottweiler

Malattie: non presenti

Su di lui: anche se è timido, è un cane curiosissimo e giocherellone soprattutto non si separa mai dalla sua pallina e dalla corda. Cesar è un cane molto intelligente e collaborativo, compatibile con i suoi simili femmine, ma non maschi

Info: ACPA – Canile intercomunale di Cesena

Città: Cesena

Ginger

Anni: circa 6

Sesso: femmina

Genere: meticcia simil Collie

Malattie: nessuna

Su di lei: simpatica e giocherellona, è compatibile con i suoi simili anche se è meglio non “stuzzicarla” troppo, è abituata ad andare a passeggio con la pettorina

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Giosuè

Anni: circa un anno e mezzo

Sesso: maschio

Genere: incrocio boxer

Malattie: nessuna

Su di lui: vivace e attivo, va d’accordo con i suoi simili e ha bisogno di una figura di riferimento a cui legarsi

Info: Zampa Trentina

Città: Trento

Honda e Hiena

Anni: circa 14

Sesso: femmine

Genere: meticce

Malattie: nessuna

Su di loro: con un passato difficile alle spalle, fanno fatica a farsi coccolare, ma fortunatamente amano fare lunghe passeggiate e per questo si fanno mettere il guinzaglio. Vengono affidate in coppia, vaccinate, con microchip e sterilizzate

Info: Rifugio San Francesco

Città: Padova

Jac

Anni: circa uno e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: compatibile con tutti, è molto buono e bravo al guinzaglio, viene affidato vaccinato, chippato e sterilizzato

Info: Rifugio per cani Agrilia

Città: Perugia

Luna

Anni: 7

Sesso: femmina

Genere: pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lei: le sue passioni più grandi? Fare lunghe passeggiate e giocare con la sua pallina preferita, Luna è una cagnolona energica e bellissima

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Margot

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: dolce e un po’ timorosa con gli estranei, sa andare al guinzaglio. Ha solo bisogno di conquistare un po’ di fiducia e saprà dimostrarvi tutto il suo affetto

Info: Anita Onlus

Città: Ancona

Mia

Anni: 1

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: dallo sguardo dolce e buonissimo, Mia è stata trovata in strada. Aspetta di incontrare la sua nuova famiglia, dalla Campania in su, che si prenderà cura di lei e provvederà alla sterilizzazione

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Nina

Anni: circa 3

Sesso: femmina

Genere: meticcia derivata bassotto

Malattie: non presenti

Su di lei: entrata nel canile circa un anno fa, Nina ha un carattere solare ed è simpaticissima. Il suo più grande desiderio è conoscere le persone che si prenderanno cura di lei

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Rusty

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: ama correre e giocare ed è alla ricerca di una famiglia che possa prendersi cura di lui e che lo accompagni durante le lunghe passeggiate nei parchi. Compatibile con i suoi simili maschi e femmine, si affida chippato e vaccinato

Info: Pet Rescue

Città: Milano



Uranio

Anni: 7

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: adatto a vivere in una casa, Uranio è un cane buono equilibrato, in grado di andare al guinzaglio. Ama giocare, è socievole con le persone, ma deve essere testato con i suoi simili

Info: Canile Comunale di Bari

Città: Bari

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe pronto a cambiarvi la vita in positivo, non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una persona che possa dargli tutto l’affetto che meritano, continuate a seguire la nostra rubrica.