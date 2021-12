Adottare cani e gatti: uno splendido regalo per noi e per loro

Dicembre è il mese in cui si va alla ricerca di regali per far contente le persone a cui si vuole bene! Non solo loro hanno bisogno di un regalo, ci sono molti cani e gatti ospitati all’interno di strutture, in attesa di ricevere il dono più grande: incontrare la persona giusta che possa accoglierli in casa al caldo e circondarli dell’affetto e dell’amore che cercano da tanto tempo.

Se siete alla ricerca di un quattro zampe pronto a riempire la vostra vita di allegria, avete la possibilità di offrire una nuova cuccia ai pelosi presenti nelle onlus di Bari, Como, Forlì, Genova, Livorno, Modena, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Torino, Treviso, Trieste e Vicenza.

Scoprite i pet che di sicuro renderanno questo Natale, e non solo, indimenticabile.

Alma

Anni: circa 5 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: affettuosa e disponibile con gli umani è un po’ timida e tende a stare in disparte. Si affida microhippata, sterilizzata e vaccinata, nel Centro e Nord Italia con controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione

Info: Rifugio per cani Agrilia

Città: Perugia

Boika

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: Corso

Malattie: non presenti

Su di lui: Boika non vede l’ora di fare la vostra conoscenza, ma soprattutto di riempirvi la vita di allegria e affetto. Anche se è stato abbandonato dal proprietario precedente, non ha perso il suo carattere dolcissimo e coccolone

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Cupido

Anni: circa 1 anno

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Cupido è un cagnolone tenero e bravo al guinzaglio. Nonostante un passato difficile, era tenuto alla catena, è pronto a donare tutto il suo affetto a chi sarà pronto ad accoglierlo e ad amarlo

Info: ENPA Thiene Schio

Città: Vicenza

Dingo

Anni: 11

Sesso: maschio

Genere: meticcio pitbull/pastore

Malattie: nessuna

Su di lui: ha un carattere forte, indipendente e non ama essere molto manipolato. Con un po’ di pazienza e comprensione conquisterete la sua fiducia

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Filippo

Anni: 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: un po’ timido, quando avrà iniziato a conoscervi e a fidarsi di voi, sarà pronto per tante coccole. Compatibile con cani di sesso femminile, quest’anno vorrebbe trascorrere il Natale in compagnia delle persone che vorranno accoglierlo

Info: Canile Comunale di Bari

Città: Bari

Igor

Anni: circa 6 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: un piccolo “pirata” buono con la sua benda (di pelo) sull’occhio. Simpatico, affettuoso, pronto al gioco, è compatibile con i suoi simili, mentre è un po’ timoroso con i gatti

Info: Ris_Per Rifugio per Animali

Città: Modena

Kevin

Anni: circa 6 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: molto affettuoso e socievole, ha dei meravigliosi occhi verdi con cui osserva con curiosità tutto quello che lo circonda. Desideroso di carezze e coccole non vede l’ora di conoscere la sua nuova famiglia

Info: Apas San Marino

Città: Rimini

Libertà

Anni: circa 3 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: sverminata, chippata e vaccinata, è una futura taglia media dal musetto dolcissimo che conquisterà al primo sguardo

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio Calabria

Lilly

Anni: circa 10

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: buona e adatta alla vita in casa, è arrivata in canile in seguito alla rinuncia di proprietà per impossibilità a gestirla. Dolcissima e simpaticissima, si affida sterilizzata

Info: Canilie comprensoriale forlivese

Città: Forlì

Maelle

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non pervenute

Su di lei: nata in canile, Maelle pensava di aver trovato una famiglia in grado di amarla, ma dopo alcuni mesi è stata riportata in canile perché per le persone che l’hanno non era gestibile e non andava d’accordo con il gatto. Dolce e coccolona, il ritorno nel box l’ha resa triste e disorientata. Maella è una cagnolona attiva e dinamica, in cerca di persone che sappiano rispettare i suoi tempi, e di sicuro non se ne pentiranno

Info: Associazione UNA - Canile Municipale Monte Contessa

Città: Genova

Mirna

Anni: 1

Sesso: femmina

Genere: mix pastore

Malattie: nessuna

Su di lei: vivace, intelligente e attiva, ha bisogno di una famiglia pronta a fare lunghe passeggiate nella natura. Allegra e divertente, non vede l’ora di giocare con grandi e bambini

Info: Rifugio ENPA Treviso

Città: Treviso

Nebbia

Anni: circa 2 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: cane pastore

Malattie: non presenti

Su di lui: inizialmente un po’ timido, una volta che vi avrà conosciuto diventerà un amico inseparabile, pronto a strapparvi sempre un sorriso. Amante della corsa e dei grandi spazi è compatibile con cani femmina

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Ofelia

Anni: circa 2

Sesso: femmina

Genere: Molosso

Malattie: non presenti

Su di lei: arrivata dalla Sicilia, il suo passato non è stato semplice. Sul suo corpo e nel suo sguardo ci sono le cicatrici di una vita difficile. Ora ha bisogno di persone che conoscano bene la razza e sappiano restituirle l’affetto di cui è stata privata

Info: Amici da adottare

Città: Torino

Poldo

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio di segugio da caccia

Malattie: non presenti

Su di lui: insicuro nei confronti degli uomini, probabilmente ha avuto un passato molto difficile. Ha bisogno di persone pazienti, che riescano a rispettare i suoi tempi, pronte ad aspettare che sia lui a fare il primo passo

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Rodrigo

Anni: 10

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: trovato sulla soglia di un ristorante in cerca di cibo, Rodrigo, è sottopeso e ha bisogno di persone che possano prendersi cura di lui, dargli tutto il cibo e il calore che merita. Va d'accordo con cani e gatti e adora il contatto umano, può arrivare in tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia con staffetta autorizzata. Si affida sverminato, vaccinato, castrato, con antirabbica, antiparassitario, chip e passaporto dopo compilazione questionario e colloquio pre affido

Info: Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe pronto a cambiarvi la vita in positivo, non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una persona che possa dargli tutto l’affetto che meritano, continuate a seguire la nostra rubrica.