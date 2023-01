I cani e i gatti in cerca di una nuova famiglia: scopri i pet da adottare in Italia

La vera bontà dell’uomo si può manifestare in tutta la propria purezza nel suo rapporto con gli animali. Questa frase dello scrittore Milan Kundera è attuale come non mai in questo periodo in cui l’inverno è entrato nel vivo e ci sono tanti pet che sono alla ricerca di una casa accogliente e di una famiglia che sappia donare loro un affetto incondizionato.

Sono tanti i canili presenti in Italia che offrono ospitalità a cani e gatti che chiedono soltanto di riempire di allegria e gioia le giornate di chi vorrà condividere la vita con loro. Se stai cercando un amico con la A maiuscola da adottare vieni a conoscere i quattro zampe che sono ospitati dalle associazioni di Ancona, Avellino, Brescia, Como, Milano, Modena, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste.

Bianca

Anni: poco più di 6 anni

Sesso: femmina

Genere: incrocio labrador

Malattie: nessuna

Su di lei: nonostante il passato difficile, Bianca ha conservato un carattere spensierato e solare. Ama giocare, condividere il suo tempo e fare differenti attività in compagnia degli uomini, mentre con i cani, pur andandoci d’accordo, ha le sue preferenze. Microchippata e vaccinata, il suo desiderio è incontrare una persona che abbia un ampio giardino in cui potersi muovere e che sia anche dinamica e con cui fare viaggi e passeggiate immersi nella natura

Info: Cani Sciolti

Città: Milano

Brad

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: buono, dolce e amante delle passeggiate, soprattutto in auto, Brad e un cagnolone che sta aspettando da nove anni una famiglia che voglia accoglierlo in casa e dargli tutto l’affetto che merita

Info: Anita ODV

Città: Ancona

Cesare

Anni: 4

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: erlichia e leishmaniosi negativo

Su di lui: Cesare è un cane dal carattere dolce, che ama circondarsi della compagnia di cani femmine e adora farsi coccolare dagli umani. Bravo al guinzaglio aspetta di essere adottato dalla Campania in su

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Cordino

Anni: 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Abituato a vivere in casa, improvvisamente si è trovato all’interno di un box perché la sua padrona non può prendersi cura di lui. Nonostante questo cambiamento, Cordino ha conservato un carattere dolcissimo pronto a riempire la vostra vita di affetto e amore

Info: Amici da Adottare Onlus

Città: Torino

Dotto

Anni: circa 7/8 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: anche se ancora piccolo, il passato non è stato semplice per Dotto che con i sui 6 fratelli ha dovuto affrontare una serie di difficoltà. Ora al sicuro all’interno del box aspetta una persona che si farà travolgere dalla sua dolcezza e gioia di vivere. Si affida vaccinato e chippato

Info: Ris_Pet Rifugio per animali

Città: Modena

Fucur

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: spinone bianco

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile nel 2019, il suo desiderio più grande è incontrare una persona dinamica e allegra pronta a condividere con lui il gioco e la voglia di esplorare il mondo. Adora le coccole, il contatto con le persone e sa ubbidire al seduto

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Mila

Anni: circa 3 anni e mezzo

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: ama la natura e le passeggiate nelle aree verdi, meno quelle in un contesto urbano, Mila è una cagnolona che inizialmente è un po’ diffidente, ma quando vi apre il suo cuore scoprirete un cane dolcissimo e pieno di amore. Si affida sterilizzata

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Morgan

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Morgan è un cane dal cuore d’oro che però ha un passato difficile alle spalle. Prima di entrare nel canile di Nola (provincia di Napoli) gli accalappiacani per prenderlo lo hanno massacrato di botte

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Pippo

Anni: circa 8 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: abituato a vivere in casa, Pippo è un bellissimo gatto super affettuoso e vivace allo stesso tempo, pronto a riempire le vostre giornate di tanto divertimento. Si affida vaccinato e castrato

Info: Zampa Trentina

Città: Trento

Rea

Anni: circa 3 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Rea è una cucciola simpatica, allegra e socievole pronta a iniziare una vita piena di divertimento con la persona o la famiglia che vorrà adottarla. In questo momento si trova in uno stallo casalingo a Banja Luka in Bosnia Erzegovina. Si cerca adozione in tutta la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Si affida vaccinata chippata e con passaporto dopo un colloquio pre e post affido

Info: Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

Trudy

Anni: circa 3/4 mesi

Sesso: maschio

Genere: mix labrador

Malattie: non presenti

Su di lui: il musetto simpatico conquista al primo sguardo, Trudy si trova in Calabria ma può arrivare quasi in tutta Italia tramite staffetta autorizzata dopo controlli pre e post affido. Si affida sverminato, chippato, vaccinato e spulciato

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio Calabria

Vince

Anni: circa 1

Sesso: maschio

Genere: Simil pastore belga malinois

Malattie: non presenti

Su di lui: Vince ha bisogno di trovare subito una famiglia che voglia accoglierlo in casa perché soffre tantissimo il box. Energico, intelligente e pronto a imparare tantissime cose nuove, è un cane attivo che ha bisogno di persone in grado di gestire la sua vivacità e le sue caratteristiche di razza

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città: Brescia

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.