Adottare cani e gatti in Italia: i pet in cerca di famiglia

Adottare un cane o un gatto è una decisione importante, che non deve essere presa alla leggera. In estate purtroppo, si ripete il fenomeno dell’abbandono e molti pet si trovano privati dell’amore e dell’affetto di cui hanno bisogno.

Fortunatamente ci sono molte associazioni distribuite sul territorio che si prendono cura di loro e aspettano di affidarli a persone che vogliono trascorrere tutta la vita con loro.

Accogliere un cane o un gatto è il regalo più grande che potete farvi, basta rivolgervi alle strutture di Ancona, Bari, Brescia, Cesena, Chieti, Napoli, Pescara, Piacenza, Pisa, Reggio, Roma, Terni, Torino, Trieste e Venezia.

Bobby

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: ha trascorso gran parte della sua vita alla catena, fino a quando è stato accolto in canile e si è subito dimostrato socievole e pronto a fare amicizia con i suoi simili e con gli uomini. Ora ha solo bisogno di trovare una nuova famiglia

Info: Pandora Piacenza Odv

Città: Piacenza

Brad

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: simpatico, dolce, pieno di energie e a volte un po’ goffo, Brad ha bisogno di una famiglia che si dedichi solo a lui, che lo faccia correre e giocare senza la presenza di altri cani perché non va d’accordo con loro

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città: Brescia

Bulletto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pit bull

Malattie: non presenti

Su di lui: inizialmente diffidente, una volta che avrà imparato a conoscervi non potrà resistere alle vostre coccole. Bulletto ha un carattere fiero, indipendente, ma ha anche tanto amore da dare. Si affida a persone amanti di Pitt, non alle prime armi con questa razza

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Chiara

Anni: circa 2

Sesso: femmina

Genere: meticcio di Jack Russel

Malattie: nessuna

Su di lei: Chiara è una cagnolona dolcissima in cerca di persone che vogliono dedicarle attenzioni, passeggiate e tante coccole. Si affida microchippata, vaccinata, sterilizzata, leishmania negativa

Info: Parco rifugio San Crispino

Città: Terni

Darry

Anni: circa 3 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: Pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lui: prima di essere abbandonato, ha vissuto sempre in casa. Dalla Sicilia è arrivato fino a Torino, in cerca di una famiglia che si prenda cura di lui e voglia apprezzare tutta la sua dolcezza

Info: Amici da Adottare Onlus

Città: Torino

Fausto

Anni: circa 3 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio Segugio

Malattie: non presenti

Su di lui: quando è stato trovato versava in condizioni di salute precarie, ma grazie alle cure e alle attenzioni dei volontari si è ripreso del tutto. Dolcissimo, buonissimo e coccolone, è molto socievole

Info: ACPA - Canile intercomunale di Cesena

Città: Cesena

Fiocco di Neve

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: in canile da quando aveva 1 anno, ha conservato un carattere dolce, sempre in cerca di affetto. Inizialmente timoroso delle persone che non conosce, una volta conquistata la sua fiducia vi aprirà il suo cuore

Info: Anita Onlus

Città: Ancona

Gimondi

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Gimondi è un cane molto indipendente, ma nello stesso tempo è anche molto collaborativo

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Goffredo

Anni: circa 14

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: forte e arzillo, è arrivato in canile dopo che la sua padrona è deceduta. Ha una cisti in bocca, che a breve verrà rimossa e vorrebbe tanto trascorrere la sua convalescenza in casa, circondato dall’affetto di una famiglia

Info: Lega del cane

Città: Pescara

Larissa

Anni: un anno e mezzo

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: compatibile con altri cani, inizialmente è un po’ timorosa, ma poi si apre e dimostra tutta la sua dolcezza

Info: Canile comunale di Bari

Città: Bari

Leo

Anni: 11

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: anche se ha 11 anni, Leo è in forma, ama le passeggiate e circondarsi della compagnia delle persone. Il suo desiderio più grande è trovare la persona che voglia trascorrere il resto della vita con lui

Info: Amici del rifugio Mamma Rosa

Città: Venezia

Max

Anni: 6 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Max va d’accordo con tutti, è socievole, educato affettuoso e simpatico. Arrivato in canile dopo una rinuncia, è alla ricerca di una famiglia amorevole. Si affida vaccinato, con antiparassitario e documenti in regola

Info: Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore

Città: Trieste

Nero

Anni: 5

Sesso: maschio

Genere: pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lui: arrivato in canile dopo una rinuncia di proprietà, per lui la vita nei box è nuova e questo lo spaventa. Bravo al guinzaglio, è ubbidiente e buonissimo

Info: Canile rifugio di Chieti

Città: Chieti

Sissy

Anni: 40 giorni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: il musetto dolce e simpatico vi conquisterà al primo sguardo. Pronta a iniziare la sua vita in vostra compagnia, si affida in tutta Italia con staffetta regolarmente autorizzata e solo dopo controlli di pre e post affido

Info: I Randagi della ferrovia

Città: Reggio

Shana

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: rimasta sola dopo che la sua padrona è morta, Shana è coccolona e buonissima con gli uomini, inoltre, va d’accordo con i suoi simili

Info: Angeli a 4 zampe

Città: Napoli

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.