Cani e gatti pronti ad essere adottati in Italia

Accogliere un pet in casa può riempire la vita di divertimento e allegria. Se desiderate un cane o un gatto, questa settimana vi presentiamo gli animali domestici ospitati dalle associazioni di Bologna, Modena, Padova, Perugia, Pescara, Piacenza e Treviso.

Avere tutte le informazioni che vi servono e scoprire i pelosi che aspettano di essere adottati è semplice, non dovete fare altro che cliccare sui link delle onlus che vi presentiamo e visitare i loro social

Betty

Anni: circa 3

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Betty è un cane affettuoso che va d’accordo con tutti ed è compatibile con cani e gatti. Sterilizzata, chippata e vaccinata aspetta solo una nuova famiglia

Info: Rifugio per cani Agrilia

Città: Perugia

Calzini

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a lesmania ed erlichia. Vaccinato, castrato e chippato

Su di lui: dolce e affettuoso, inizialmente è un po’ diffidente con gli sconosciuti, ma dopo un po’ si lascia andare e mostra tutta la sua bontà

Info: Ris_Per Rifugio per Animali

Città: Modena

Dana

Anni: circa 2 anni e mezzo

Sesso: femmina

Genere: Bulldog Americana

Malattie: non presenti

Su di lei: socievole e allegra, ama circondarsi dell’affetto degli uomini e dei bambini. In cerca di una famiglia dinamica senza gatti, mentre per i cani bisogna valutare le singole situazioni

Info: Canile intercomunale Savena Giorgio Celli

Città: Bologna

Martina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: dolce e dal musetto simpatico, non vede l’ora di incontrare i suoi nuovi proprietari favorevoli alla sterilizzazione, dopo controlli pre e post affido

Info: Adozioni Piacenza - Senza Catene

Città: Piacenza

Mary, Dick e Mac

Anni: nati a febbraio 2021

Sesso: due maschietti e una femminuccia

Malattie: Mary, affetta da scoliosi

Su di loro: la simpatia e l’allegria sono i tratti distintivi di questi cuccioli che strapperanno di sicuro tante risate a coloro che vorranno adottarli

Info: Rifugio San Francesco

Città: Padova

Milo

Anni: quasi 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio incrocio con Setter Drahthaar

Malattie: non presenti

Su di lui: in canile dal 2017 ha vissuto a lungo in strada con il suo padrone. Milo ha un carattere giocoso e allegro, non aspetta altro che incontrare un proprietario attivo, che voglia divertirsi con lui

Info: Asilo di Enpa Treviso

Città: Treviso

Ugo

Anni: circa 13

Sesso: maschio

Genere: mix pastore tedesco

Malattie: ipovedente ma completamente autonomo

Su di lui: in canile dal 2017 ha vissuto a lungo in strada con il suo padrone. Ugo è un cane ubbidiente, bravo al guinzaglio in cerca di una casa senza altri cani maschi

Info: La Lega del Cane

Città: Pescara

Questi sono solo alcuni dei cani in cerca di una seconda possibilità. Per adottarli e condividere la vostra vita con loro basta visitare le associazioni che si prendono cura di loro e condividere la gioia di avere un animale domestico con amici e parenti.

Continuate a seguire la nostra rubrica e troverete il cane o il gatto che riempirà le vostre giornate di allegria.