Cani e gatti da adottare in Italia: i pet in cerca di una casa

Affettuosi, simpatici e fedeli: i cani e i gatti sono i compagni inseparabili con cui trascorrere le nostre giornate e condividere un viaggio all’insegna del relax o dell’avventura.

I pet riescono a diventare fin da subito parte integrante della famiglia, in Italia sono numerosi i pelosi ospitati nei canili di città diffuse sul territorio come Avellino, Bari, Cesena, Chieti, Como, Livorno, Milano, Modena, Padova, Pescara, Pisa, Reggio, Roma, Treviso e in cerca di una nuova casa.

Scopriamo i pet pronti ad essere adottati.

Briscola

Anni: circa 1

Sesso: maschio

Genere: meticcio di terrier di tipo bull

Malattie: non presenti

Su di lui: inizialmente diffidente, una volta che supera i suoi timori scoprirete un peloso socievole e pronto al gioco

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Cocù

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dal carattere forte e deciso, è un cane estremamente affettuoso che adora le coccole, correre in area di sgambamento e fare lunghe passeggiate. Si affida vaccinato, con microchip e sterilizzato preferibilmente in una famiglia senza bambini, gatti o suoi simili maschi, mentre con le femmine bisogna valutare la compatibilità

Info: Rifugio San Francesco

Città: Padova

Dalila

Anni: 1

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: Fiv felv negativa

Su di lei: Dalila è una gatta socievole, simpatica e molto tranquilla che non resiste alle coccole. Il suo desiderio più grande è poter incontrare una persona che voglia rilassarsi e dormire con lei sul divano. Si affida chippata e vaccinata

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Ettore

Anni: 4 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: arrivato in canile con sua sorella Cleopatra (da poco adottata) Ettore è un cane dolcissimo ed equilibrato che vuole incontrare la persona con cui crescere e divertirsi

Info: Canile Rifugio di Chieti

Città: Chieti

Ilona

Anni: circa 9-10 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: presente in canile da circa 6 anni, Ilona non ha perso il suo carattere mite e giocherellone. Viene affidata chippata, sterilizzata, vaccinata e non vede l’ora di conoscervi

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Iron

Anni: circa 5 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: trovato abbandonato a Sogliano, sul ciglio della strada, i n compagnia dei suoi fratelli, inizialmente le sue condizioni erano critiche. Ora si sta riprendendo ed è arrivato il momento per lui di conoscere la persona con cui trascorrerà il resto della sua vita

Info: ACPA – Canile intercomunale di Cesena

Città: Cesena

Lillo

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: pastore maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: Lillo è un cane dolcissimo dallo sguardo tenero pronto ad aprire il suo cuore alla famiglia che vorrà accoglierlo in casa e dargli tutto l’affetto che merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Macho

Anni: circa 1

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: Macho è un cane socievole che va d’accordo con i suoi simili maschi e femmine con cui ama giocare. Appassionato di passeggiate, sa andare al guinzaglio e si muove a suo agio negli spazi aperti e chiusi che non conosce

Info: Canile comunale di Bari

Città: Bari

Miki e Miele

Anni: 7 mesi e 2 anni

Sesso: maschi

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di loro: Miki è dolce, vivace e non vede l’ora di giocare, Miele, invece, è un timidone, sono in cerca di una famiglia insieme o separati. Si affidano vaccinati e sterilizzati

Info: Enpa Treviso

Città: Treviso

Ninna e Nanna

Anni: imprecisati

Sesso: femmine

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: trovate mentre vagavano nel cuore della notte, le due cagnolone sono vivaci, vanno d’accordo tra di loro, ma bisogna valutare la compatibilità con altri animali

Info: Soffio di Vento

Città: Pisa

Rex

Anni: circa 11

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: abituato a vivere in casa, Rex è buono e tranquillo e anche se si trova in Calabria può essere adottato in tutta Italia

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio

Runa

Anni: circa 5 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: simpatica, coccolona, giocherellona ama stare in compagnia degli uomini, dei suoi simili e dei felini. Allegra, coraggiosa e pronta all’avventura è in attesa di conoscere la persona che vorrà prendersi cura di lei dopo che ha subito ben 7 rifiuti

Info: Como Scodinzola

Città: Como

Star

Anni: 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: docile, pacata, cocolona e molto golosa, Star è socievole con i suoi simili di entrambi i sessi. Amante delle passeggiate, sa stare al guinzaglio e viene affidata a sterilizzata, negativa a lesmania ed erlichia

Info: Ris_Pet Rifugio per Animali

Città: Modena

Tsunami

Anni: circa 1 anno

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: giocherellone e dal musetto simpatico non vede l’ora di essere adottato e di conoscere la persona con cui trascorrerà il resto della sua vita

Info: Lega del cane di Pescara

Città: Pescara

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.