Cani e gatti da adottare: i pet che stanno aspettando una nuova famiglia

L’affetto per un animale dona all’uomo una forza incredibile: lo ripeteva Seneca 2mila anni fa ed è ancora più vero oggi, un pet al nostro fianco è quanto di più bello si può desiderare per riempire le giornate di spensieratezza e amore. Non siamo soltanto noi che abbiamo bisogno di tutto questo, ma soprattutto i quattro zampe. Non tutti hanno la fortuna di poter condividere con una famiglia i momenti di gioco, dolcezza e divertimento: la primavera sta per iniziare e non c’è niente di meglio che vivere insieme a un cane o a un gatto il periodo in cui la natura si risveglia e fa venire voglia di stare all’aria aperta.

Se state cercando un quattro zampe che non vede l’ora di riempire la vostra vita di amore incondizionato, potete dare la possibilità ai pelosi ospiti delle onlus di Ancona, Bari, Brescia, Como, Firenze, Foggia, Genova, Livorno, Milano, Modena, Padova, Pescara, Pisa, Roma e Treviso di avere una nuova cuccia tutta per loro.

Scopriamo insieme i pet che aspettano soltanto di conoscere la loro nuova famiglia, rendendo indimenticabile ogni giornata.

Billy & Yellow

Anni: circa 1

Sesso: maschi

Genere: meticci

Malattie: nessuna

Su di loro: buoni e molto legati, hanno due caratteri differenti: Yellow è timido e pauroso, Billy più espansivo sempre in cerca di contatto e compagnia umana. Abituati a vivere in casa, cercano una persona che possa accogliere entrambi

Info: Rifugio San Francesco

Città: Padova

Bobò

Anni: circa 5 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: salvato da una morte certa insieme ai suoi fratelli, Bobò è molto dolce e affettuoso. Cerca una casa in provincia di Firenze o da valutare richieste solo in Toscana, in un contesto non eccessivamente urbanizzato in cui ci sia magari un altro cane

Info: Oipa Firenze

Città: Firenze

Brad

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: ama giocare con la palla e adora fare lunghe passeggiate, adatto a persone dinamiche, non è compatibile con gli altri cani. Necessari incontri conoscitivi in canile

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città: Brescia

Carmela

Anni: circa 4

Sesso: femmina

Genere: pit bull

Malattie: nessuna

Su di lei: Carmela è una cagnolona dal passato difficile, probabilmente è stata usata come fattrice e poi abbandonata con la sua cucciola. Inizialmente era diffidente e spaventata, ma ora poco alla volta sta conquistando fiducia. Docile e socievole, è alla ricerca di una famiglia dinamica che finalmente possa amarla come merita

Info: Associazione UNA

Città: Genova

Dakota e Guapa

Anni: circa 8-9

Sesso: femmine

Genere: meticce

Malattie: Dakota (la figlia) ha un tumore alle mammelle non operabile e una malformazione al cuore

Su di loro: madre e figlia sono scampate alla perrera spagnola e sono arrivate in Italia in cerca di una famiglia pronte a riempirle di coccole e amore. Si adottano in coppia perché separarle sarebbe traumatico per loro

Info: Villaggio a 4 Zampe

Città: Como

Danny e Dylan

Anni: circa 3

Sesso: maschi

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: i due fratellini di taglia piccola, sono alla ricerca di una nuova casa perché la proprietaria non può più tenerli. Il loro musetto simpatico e dolce di sicuro vi conquisterà al primo sguardo

Info: Lega del cane Pescara

Città: Pescara

Ernesto

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: terrier

Malattie: non presenti

Su di lui: allegro e dinamico, è un cagnolone socievole e giocherellone, vi innamorerete subito di lui

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Filippo

Anni: 7

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: timido e bisognoso di rassicurazioni, Filippo ha vissuto tutta la sua vita in canile. Affettuoso e in cerca di coccole, è compatibile con cani di sesso femminile

Info: Canile comunale di Bari

Città: Bari

Giulia

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Genere: simil golden/maremmana

Malattie: nessuna

Su di lei: coccolana e socievole, va d’accordo con gli uomini, soprattutto i bambini e con i suoi simili sia maschi che femmine. Si affida vaccinata e chippata, negativa a lesmania ed erlichia, non ancora sterilizzata

Info: Ris_Per Rifugio per Animali

Città: Modena

Liri e Jerry

Anni: circa 3

Sesso: femmina e maschio

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: inizialmente timorosi con le persone, con un po’ di pazienza scoprirete dei cagnolini buonissimi, dolcissimi e sempre in cerca di coccole. Anche se vanno d’accordo con i loro simili è da testare il rapporto con gli altri cani presenti in famiglia

Info: Ania Onlus

Città: Ancona

Peppinello

Anni: circa 10

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: socievole e buono, l’ambiente ideale per lui è in una casa in cui ci siano suoi simili solo di sesso femminile. Si affida chippato, vaccinato e con trattamenti antiparassitari

Info: A Largo Raggio

Città: Foggia

Regina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: affettuosa e ubbidiente, Regina è tranquilla e buona con le persone, compatibile con maschi previo inserimento

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Sissi

Anni: circa 7 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: abituata alla vita in appartamento, Sissi è una dolcissima gattina che non vede l’ora di farsi coccolare. Si affida a sterilizzata fiv/felv negativa

Info: ENPA Treviso

Città: Treviso

Vulcano

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: allegro e dolcissimo è alla ricerca di una persona dinamica che possa giocare con lui e condividere tante avventure

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Zora

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: simil labrador

Malattie: non presenti

Su di lei: Zora è allegra e affettuosa, arrivata in canile dopo la rinuncia da parte del proprietario, condivide il box con la sua compagna di sventura Gea

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei cani e gatti presenti all’interno delle strutture, molti altri pelosi sono in attesa di una persona che possa donargli tutto l’affetto che meritano, non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia continuate a seguire la nostra rubrica.