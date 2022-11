Adottare cani e gatti: i pet in cerca di una nuova casa in Italia

L’inverno è ormai alle porte e ci sono cani e gatti in cerca di una casa calda e accogliente in cui trascorrere il resto della loro vita. In Italia ci sono tanti canili che si prendono cura di loro con volontari che non vedono l’ora di trovare una famiglia ai loro amici a quattro zampe.

Se sei alla ricerca di un cane o di un gatto pronto a riempirti la vita di gioia, vieni a conoscere i pelosi ospitati dalle associazioni di Avellino, Bari, Brescia, Chieti, Frosinone, Milano, Modena, Monza, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Terni, Trento, Treviso, Vicenza.

Alex

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: sordo

Su di lui: Alex è un cane buono e tranquillo e ha bisogno di una famiglia i grado di dargli nuovamente quella serenità e quelle certezze che ha perso. Negativo a malattie mediterranee, si affida vaccinato e chippato

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Balto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: molosso

Malattie: non presenti

Su di lui: dal cuore grande e amorevole, Balto è un cane in cerca di una famiglia che voglia dargli una nuova possibilità, alla corda tira un pochino, ma non troppo rispetto alla sua stazza

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Bruco

Anni: 1 circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: abbandonato e legato a un palo da persone che si sono prese cura di lui fin da piccolo, improvvisamente si è trovato solo. Bruco è un cane molto socievole che va d’accordo con i cani maschi e femmine, ma soprattutto è un gran coccolone

Info: Canile Comunale di Bari - "Il Mio Abbaio Libero"

Città: Bari

Bullo e Gek

Anni: imprecisati

Sesso: maschi

Genere: setter inglesi con pedigree

Malattie: nessuna

Su di loro: Bullo e Gek sono due cani dal carattere speciale che hanno perso prematuramente il loro proprietario e si sono trovati improvvisamente soli. Il loro desiderio è quello di essere adottati, preferibilmente insieme, per vivere in famiglia e non essere impiegati per la caccia

Info: ENPA Thiene Schio

Città: Vicenza

Castagna

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: dal musetto simpatico, che conquista al primo sguardo, Castagna è un cagnolone tutto pepe e simpaticissimo che merita una famiglia pronta a divertirsi con lui

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città: Brescia

Cesare

Anni: 4 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Cesare ha subito una brutta aggressione da parte di un branco di cani pastore che gli hanno staccato mezzo orecchio e addentato la guancia sinistra. Fortunatamente grazie alle cure ora sta bene e ha conservato il suo dolcissimo carattere. Va molto d’accordo con cani femmine e ora vorrebbe solo essere accolto in una famiglia e coccolato perché ama il contatto umano

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Cleo

Anni: circa 4 mesi

Sesso: femmina

Genere: mix bassotto

Malattie: nessuna

Su di lei: dolcissima, curiosa e allegra, Cleo è pronta a riempirti di amore e felicità. Si affida vaccinata, microchippata, sverminata e spulciata

Info: Un musetto per amico

Città: Frosinone

Cocò

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Cocò è entrata in canile due mesi fa ed è una cagnolina di piccola taglia già socializzata e dal musetto che ti conquista al primo sguardo. Si affida con prassi sanitaria completata preferibilmente in Abruzzo

Info: Delegazione ENPA Spoltore

Città: Pescara

Deila

Anni: circa 4 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: dolcissima, morbidissima e sempre in cerca di coccole e attenzioni. Si affida vaccinata, sverminata e spulciata

Info: ENPA Treviso (Gattile di Conegliano)

Città: Treviso

Kali

Anni: circa 8 mesi

Sesso: femmina

Genere: pastore tedesco

Malattie: operata per un problema al gomito

Su di lei: allegra, socievole e amante della corsa, va d’accordo con gli altri cani, ma non è stata testata con i gatti. Il suo desiderio è incontrare una famiglia che possa darle tutto l’amore che merita, preferibilmente con un giardino, anche se è abituata a vivere in casa

Info: Zampa Trentina

Città: Trento

Kira

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lei: è un cane dolcissimo e buonissimo che ha bisogno di trovare una persona che voglia prendersi cura di lei e riempirla d’affetto

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio Calabria

Lia

Anni: 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: compatibile praticamente con tutti, Lia ha un cuore enorme a cui è davvero difficile resistere. Ha solo bisogno di tanto contatto umano e di una famiglia pronta ad accoglierla. Si affida vaccinata, chippata con obbligo di vaccinazione

Info: Ris_Pet Rifugio per animali

Città: Modena

Molly

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: anche se ha solo un anno, non ha avuto un passato semplice, nonostante queste difficoltà ha un carattere meraviglioso: è socievole con le persone e con i suoi simili, sa andare al guinzaglio ed è bravissima in macchina. Si affida vaccinata, microchippata e sterilizzata

Info: Gattiecani.org

Città: Terni

Pedro

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: ama la campagna, stendersi sull’erba e assaporare gli odori della natura. Buono, bello e dal carattere meraviglioso ha bisogno solo di una famiglia e di un ambiente calmo in cui vivere. Si affida castrato con la prassi eseguita

Info: Canile Rifugio di Chieti

Città: Chieti

Toby

Anni: 17

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: trovato mentre vagava a Segrate, il microchip è intestato a una persona che non risiede più in Italia. Toby ha bisogno di una famiglia che si prenda cura di lui adottandolo anche a distanza

Info: Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Milano

Città: Monza

I cani che ti abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se vuoi adottare un quattro zampe non devi fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continua a seguire la nostra rubrica.