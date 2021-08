Cani da adottare: ecco i pet in cerca di una nuova famiglia in Italia

Agosto è il mese più caldo e spensierato dell’anno, ma anche quello in cui aumentano gli abbandoni. Per aiutare i pet che hanno perso improvvisamente la loro famiglia possiamo rivolgerci alle associazioni di Ancona, Avellino, Forlì, Livorno, Padova, Reggio, Torino

Scoprire tutte le informazioni di cui avete bisogno e mettervi in contatto con le onlus è semplice, basta cliccare sui link delle strutture o informarvi sulle loro pagine social!

Buddy

Anni: 7

Sesso: maschio

Genere: meticcio segugio

Malattie: nessuna

Su di lui: Buddy ha trascorso quasi tutta la sua vita all’interno del canile ed è diffidente nei confronti degli uomini. Nonostante questo è un cane buono che ha bisogno di incontrare una famiglia che con pazienza e dedizione voglia insegnargli una routine che non conosce

Info: Canile comprensoriale forlivese

Città: Forlì

Chips

Anni: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Chips è un cane dal visino dolce e affettuoso che ama le coccole e non vede l’ora di incontrare i suoi nuovi proprietari. Viene affidato anche in tutto il centro e nord Italia dopo controllo pre e post affido

Info: I Randagi della ferrovia

Città: Reggio

Dado

Anni: 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: paralizzato nella parte posteriore del corpo

Su di lui: nonostante la vita sia stata crudele con lui, Dado non ha perso le speranze e la bontà d’animo. Molto affettuoso è pronto ad iniziare una nuova vita all’interno di una famiglia che sappia amarlo

Info: Rifugio San Francesco

Città: Padova

Luna

Anni: 7

Sesso: femmina

Genere: pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lei: dal carattere vivace ed energico, adora passeggiare soprattutto nei boschi e non riesce a stare lontana dalla sua pallina preferita

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Mela

Anni: 9 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Mela è una futura taglia media dal musetto bellissimo e dallo sguardo dolce pronta ad essere adottata

Info: Amici da adottare

Città: Torino

Rex

Anni: circa 3 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: dal musetto irresistibile conquista tutti al primo sguardo, Rex è un cane molto affettuoso di taglia medio grande. Viene affidato sterilizzato

Info: Anita onlus

Città: Ancona

Venera

Anni: 1 anno

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: cresciuta in casa, è molto affettuosa non solo con gli uomini, ma anche con i suoi simili. Vaccinata e sterilizzata è una cagnolona educata che non vede l'ora di essere adottata

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

I cani di cui vi abbiamo parlato sono solo alcuni presenti all’interno delle struttura. Visitando le associazioni potrete scoprire molti altri pet in cerca di una famiglia e di una seconda possibilità.

Continuate a seguire la nostra rubrica e troverete il peloso da adottare che riempirà la vostra vita di gioia.