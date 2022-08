Adottare cani in Italia: i quattro zampe in cerca di famiglia

Il periodo estivo può essere quello più difficile per gli animai domestici perché il fenomeno dell’abbandono aumenta. Molti decidono di liberarsi dei loro cani, lasciandoli sul ciglio della strada in balia di pericoli e timori che possono avere conseguenze sia fisiche che mentali sul peloso.

Spesso i quattro zampe vengono ospitati all’interno dei canili sparsi in Italia come quelli di Avellino, Como, Firenze, Foggia, Frosinone, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Trento e Trieste.

Se sei alla ricerca di un amico a cui offrire un ambiente sereno e ricoprirlo di affetto vieni a conoscere i pet presenti nei canili.

Baghi

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dolcissimo e bisognoso di carezze, Baghi è un cagnolino che ha subito maltrattamenti e a cui è stata amputata una zampa. Vuole solo incontrare la persona che finalmente riuscirà ad amarlo e a riempirlo di coccole. Si affida vaccinato e chippato, previo colloqui pre e post affido

Info: Per Rescue Italia

Città: Milano

Brianna

Anni: 2

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: il passato difficile non ha scalfito lo splendido carattere di Brianna. Dolce e affettuosa, è alla ricerca costante di affetto e ama circondarsi della compagnia dei bambini, degli altri cani e dei gatti

Info: OIPA

Città: Firenze

Camillo

Anni: circa 10

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Camillo è un cane fobico quindi ha bisogno di persone consapevoli che sappiano creare un contesto adeguato. Compatibile con le femmine, l'ambiente ideale è una casa con giardino

Info: A Largo Raggio

Città: Foggia

Cerbero

Anni: 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: ha bisogno di tempo, pazienza e molta energia, per questo ha bisogno di una persona in grado di dargli le attenzioni che merita

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Dea, Duna e Diana

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di loro: abbandonate, denutrite e con dermatite da pulci Dea, Duna e Diana finalmente si stanno riprendendo e sono pronte ad incontrare la loro nuova famiglia. Si affidano dopo regolare prassi d’adozione e sterilizzazione

Info: Gli amici di Snoopy canile di Scafati

Città: Salerno

Demon

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: Demon è un cane dolcissimo e simpaticissimo, la sua proprietaria gravemente malata ha dovuto rinunciare a lui. Come Demon nel canile ci sono tanti altri pitbull che hanno bisogno di trovare una nuova famiglia

Info: Lega del cane di Pescara

Città: Pescara

Fede

Anni: 10 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: va al guinzaglio, è socievole e molto saggia, ma soprattutto dolcissima. Verrà affidata microchippata e sverminata

Info: Rifugio per cani Agrilia

Città: Perugia

Floky

Anni: 10 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: trovato mentre girovagava per strada, Floky è un cucciolone, simpatico e allegro in cerca di una persona che voglia prendersi cura di lui. Vaccinato, con antirabbica, chip, passaporto e antiparassitario in corso si affida in tutta la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dopo la compilazione di un questionario e un colloquio pre affido

Info: Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

Gugo

Anni: 2 circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: socievole con gli altri cani, sa andare al guinzaglio e quando è stato trovato aveva un vistoso morso ancora visibile. Si affida chippato, sverminato, vaccinato e sterilizzato

Info: Con fido nel cuore

Città: Avellino

Kaneki

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: ariégeois

Malattie: non presenti

Su di lui: Kaneki ha un sorriso dolce e una simpatia travolgente che ti entrerà nel cuore appena lo conoscerai. Il suo desiderio più grande è trovare una famiglia con cui trascorrere giorni pieni di amore e allegria

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Kiki

Anni: circa 2 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: è una carica di simpatia pronta a riempire la tua casa di gioia e allegria. Si affida in tutto il centro e nord Italia chippata, sterminata e vaccinata dopo iter adottivo

Info: Un musetto per Amico

Città: Frosinone

Laica

Anni: circa 4 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: inizialmente timida con gli sconosciuti, quando comincia a fidarsi è pronta a donare tutto il suo affetto. Si affida vaccinata e chippata

Info: Ris_Pet Rifugio per animali

Città: Modena

Leo

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Leo è un cane affettuoso e dolcissimo, che però non ha mai conosciuto l'amore di una famiglia. Il suo carattere tranquillo lo porta ad andare d’accordo con grandi e piccini, vuole solo essere adottato e riempire la tua vita di gioia

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Maya

Anni: circa 11

Sesso: femmina

Genere: maltese

Malattie: ha problemi ai denti

Su di lei: Maya è molto socievole con gli estranei e con gl altri cani, ma deve essere testata con i gatti. Sa andare al guinzaglio e l’ambiente adatto per lei è una casa in cui sono presenti maschi sterilizzati

Info: Zampa Trentina

Città: Trento

Palomo

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: anche se è molto giovane, ha avuto un passato difficile, nonostante questo, ha conservato intatta la sua timidezza e dolcezza. Palomo, è un cane in cerca di tante coccole e affetto

Info: Amici Da Adottare Onlus

Città: Torino

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.