Cani da adottare: i quattro zampe a cui donare tanto amore

Non c’è niente che scaldi di più il cuore in queste fredde giornate invernali di uno sguardo pieno di affetto e amore, quello dei cani in cerca di una famiglia.

Ci sono tante associazioni in Italia che non vedono l’ora di far conoscere i loro ospiti a persone che li vogliono accogliere in casa e donare un sentimento incondizionato. Vediamo i cani pronti ad essere adottati ad Avellino, Chieti, Firenze, Milano, Modena, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Terni, Trento, Treviso e Trieste.

Amos Junior

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: mix amstaff

Malattie: nessuna

Su di lui: appena incrocerete il suo sguardo verrete conquistati dalla sua simpatia e dolcezza! Amos Junior è un giocherellone che non vede l’ora di incontrare la famiglia che vorrà accoglierlo e condividere la vita con lui

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Biondina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: positiva alla Leishmaniosi

Su di lei: dolce e buonissima, Biondina va d’accordo con tutti e non vede l’ora di trovare una casa in cui trascorrere il resto della sua vita. Si trova in Calabria ma può arrivare in tutta Italia tramite staffetta regolarmente autorizzata. Si affida previo colloqui pre affido e disponibilità a quelli post affido

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio Calabria

Flash

Anni: 9

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dal carattere buonissimo, va d’accordo con i suoi simili e l’ambiente ideale per lui sarebbe una casa con giardino in cui giocare e divertirsi. Si affida microchippato

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Gucci

Anni: 8

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Gucci è un cagnolone simpaticissimo in cerca di una famiglia in cui ci siano anche bambini perché non vede l’ora di trascorrere le sue giornate in loro compagnia

Info: OIPA Firenze

Città: Firenze

Madison

Anni: 3-5 mesi

Sesso: maschi e femmine

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di loro: Madison, Margherita, Marina, Morgan, Matilde, Milù, Manolo, Mufasa, Mozart, Mango, Manila, sono 11 cuccioli pronti ad essere adottati. Sverminati, chippati e vaccinati, non verranno affidate a persone troppo anziane o a famiglie assenti da casa ore e ore, la sterilizzazione è obbligatoria per tutti

Info: Rifugio Enpa di Ponzano Veneto Treviso

Città: Treviso

Cani Sciolti

Mali

Anni: 3 anni circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: abituato al contatto con le persone, Mali ha un carattere dolcissimo ed è compatibile sia con i suoi simili che con gli umani. Mali può essere adottato in tutta la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e Friuli Venezia Giulia con staffetta autorizzata. Si affida vaccinato, castrato, con antirabbica, chip, passaporto e antiparassitario in corso dopo compilazione questionario e colloquio pre affido

Info: Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

Melody

Anni: circa 6

Sesso: femmina

Genere: incrocio amstaf

Malattie: non presenti

Su di lei: arrivata al rifugio nel 2020, Melody è simpatica e sempre allegra, ma non ama i recinti. Quello che la renderebbe davvero felice è incontrare una famiglia che voglia trascorrere del tempo in sua compagnia, tra passeggiate e attività per divertirsi insieme. Viene affidata microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Città: Milano

Patty

Anni: 6

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: le corse nei prati e le passeggiate sono la sua passione. Patty è una cognolona dolcissima e affettuosa che è in attesa della persona in grado di realizzare il suo desiderio

Info: Canile Rifugio Chieti

Città: Chieti

Pepe

Anni: 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: sensibile, dolce, socievole ed empatico questi sono i pregi di Pepe. Compatibile con le femmine e con tutti gli umani si affida castrato, vaccinato e chippato

Info: Ris_Per Rifugio per Animali

Città: Modena

Pido

Anni: 7 anni circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio di Segugio Italiano

Malattie: non presenti

Su di lui: abbandonato in pensione da 2 anni, Pido è buonissimo, curioso e intelligente. Ama essere manipolato e adora le coccole e il contatto umano. Il suo ambiente ideale è all’interno di una casa con bambini educati e con persone pronte a donargli tutto l’amore che merita. Si affida sterilizzato, microchippato in tutto il centro-nord ,dopo un iter di adozione

Info: Amici a Quattro Zampe Amelia

Città: Terni

Poku

Anni: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: inizialmente è un po’ diffidente nei confronti delle persone che non conosce, ma appena inizia a fidarsi scoprirete un cane giocherellone e ubbidiente. Il suo ambiente ideale è in compagnia di una famiglia con esperienza. Si affida vaccinato, chippato e negativo a malattie mediterranee

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Sky

Anni: 7 anni circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Sky ha un carattere dolcissimo, è socievole con bambini, umani ed è compatibile con i gatti. Appena lo vedrete vi innamorate di lui per la sua gioia di vivere e per il suo sguardo particolare: ha un occhio color del cielo e uno più scuro. Abituato ad andare al guinzaglio e a stare da solo si affida chippato, vaccinato e castrato

Info: Zampa Trentina

Città: Trento

Vito

Anni: 5 anni circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Vito era pronto ad essere adottato e ad iniziare una nuova vita, ma le persone che lo dovevano adottare hanno avuto un problema e ora lui rimane dentro il box in attesa di trovare una nuova famiglia. Vito è un cagnolone dolcissimo che ha tanto amore da dare e ricevere

Info: Canile di Cava de’ Tirreni

Città: Salerno

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.