Cani pronti ad essere adottati in Italia: scopriamo tutti i pet

Per chi desidera da tempo avere un animale domestico o è alla ricerca di un cane da accogliere in casa, questa settimana vi presentiamo i pet presenti all’interno delle onlus di Brescia, Chieti, Forlì, Livorno, Rimini, Trieste, Venezia.

Una volta cliccato sui link delle associazioni che ospitano i pet, avrete tutte le informazioni che vi servono per scoprire tutti i pelosi che aspettano solo di essere adottati.

Argo

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: Drathaar

Malattie: parassitosi, (già in cura)

Su di lui: Abituato alla vita in famiglia, Argo si è trovato improvvisamente in un contesto del tutto differente e a condividere il box con un altro cane. Questo cambio gli ha causato stress e sofferenza, ma nonostante tutto ha conservato il suo carattere paziente. Estremamente curioso perché è un cane da caccia, non è compatibile con i gatti

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città Brescia

Berenice

Anni: circa 6 anni

Sesso: femmina

Genere: Corso

Malattie: nessuna

Su di lei: simpatica, giocherellona, socievole ed equilibrata, è abituata a stare in casa e in giardino. Viene affidata sterilizzata, vaccinata e con le prevenzioni antiparassitarie necessarie

Info: Canile comprensoriale forlivese

Città: Forlì

Dingo

Anni: 12

Sesso: maschio

Genere: meticcio Pitbull/Pastore

Malattie: non presenti

Su di lui: sicuro, autonomo e dal carattere deciso, non ama essere manipolato, ma una volta conquistata la sua fiducia vi ripagherà con tutto il suo affetto

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Rex

Anni: 10 mesi

Sesso: maschio

Genere: Pastore Tedesco

Malattie: epilessia primaria (idiopatica)

Su di lui: simpatico, vivace ha un carattere esuberante e non vede l’ora di trovare una nuova casa senza altri animali o bambini. Si adotta previo preaffido e dopo un percorso conoscitivo assieme agli educatori

Info: Amici del Rifugio Mamma Rosa

Città: Venezia

Rudy

Anni: 13 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio Cocker

Malattie: non presenti

Su di lui: Rudy è attivo, pieno di gioia di vivere e adora passeggiare. In passato è stato un cane da caccia, ha un’indole docile, estremamente socievole ed è molto intelligente

Info: Apas di San Marino

Città: Rimini

Soraya

Anni: 4 anni

Sesso: femmina

Genere: Setter

Malattia: leggera positività alla leishmania che viene tenuta sotto controllo da una pasticca giornaliera

Su di lei: affettuosa e molto legata agli umani, è continuamente alla ricerca di coccole, perfetta per vivere in una casa in cui ci sono bambini

Info: Canile Rifugio Chieti

Città: Chieti





Vully

Anni: 15 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Vully è un cane attivo, dinamico e allegro in cerca di una famiglia che riesca a stargli dietro. Si affida castrato, vaccinato dopo compilazione del questionario e del colloquio pre affido

Info: Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

Oltre ai cani che vi abbiamo presentato, ci sono molti altri pet in cerca di una nuova famiglia. Per dargli una seconda possibilità non dovete fare altro che visitare le associazioni che si occupano di loro e condividere la gioia di adottare un cane con amici e parenti che non vedono l’ora di accogliere un animale nella loro vita.

Seguendo la nostra rubrica troverete di sicuro il peloso pronto a riempirvi le giornate di gioia e divertimento.