Adozione cani e gatti: i pet pronti ad iniziare una nuova vita con voi

L’inverno è praticamente dietro l’angolo e il sole che tramonta in fretta durante la giornata ce lo sta facendo capire benissimo. Questo tempo per alcuni aumenta la sensazione di solitudine.

Se questo è vero per noi, lo è ancora di più per i pet che vengono ospitati dalle strutture convenzionate di Ancona, Avellino, Bari, Cesena, Como, Forlì, Genova, Livorno, Perugia, Pisa, Reggio, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Sono accuditi e curati ogni giorno, ma gli manca qualcosa di importante, una persona che possa accoglierli in famiglia e trasmettergli tutto l’amore possibile ogni giorno.

Andiamo quindi a conoscere i quattro zampe che non vedono l’ora di ricevere tante attenzioni e coccole.

Angelo

Anni: 1

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: a seguito di un incidente sui binari, quando aveva solo sei mesi, Angelo è rimasto paralizzato agli arti posteriori. Coraggioso e fiducioso, aspetta una famiglia che voglia accoglierlo

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Brandy

Anni: circa 2 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: inizialmente timido, una volta conquistata la sua fiducia sarà pronto a riempirvi di affetto, attenzioni e di sicuro non riuscirete a resistere ai suoi occhioni

Info: Rifugio Amici per un Pelo

Città: Como

Dasy

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: la cagnolona simpaticissima, bellissima e super giocherellona non vede l’ora di conoscervi e condividere casa con i suoi simili, con i quali è compatibile. Si affida Vaccinata, microchippata e sterilizzata

Info: Rifugio per cani Agrilia

Città: Perugia

Dumbo

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: pelo bianco con sfumature grigie e occhi verdi che conquistano al primo sguardo, Dumbo è un tenero gatto pronto a donare affetto e allegria

Info: Amici del Rifugio Mamma Rosa

Città: Venezia

Erik e Fonzi

Anni: 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di loro: Erik e Fonzi sono due fratelli inseparabili e molto timidi, infatti, hanno bisogno di una persona paziente e disposta ad aspettare i loro tempi

Info: Amici da adottare

Città: Torino

Freya

Anni: circa 2 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: nonostante sia stata abbandonata in un bosco insieme ai suoi cuccioli, Freya ha conservato il suo carattere buono e giocherellone. Pronta ad essere adottata a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia, si affida vaccinata con eptavalente e antirabbica, sterilizzata, con chip, passaporto e antiparassitario in corso dopo compilazione questionario e colloquio pre affido

Info: Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

Lauretto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: le sue passioni più grandi sono fare lunghe passeggiate all’aperto e ricevere tante coccole. Affettuoso e tranquillo ve ne innamorerete al primo sguardo

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Lisa

Anni: circa 5 anni

Sesso: femmina

Genere: mix segugio

Malattie: nessuna

Su di lei: ama stare all’aperto per annusare gli odori della natura e di tutto quello che la circonda, non vede l'ora di fare lunghe passeggiate e stare in compagnia delle persone

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Pinella

Anni: 10

Sesso: femmina

Genere: volpina

Malattie: non presenti

Su di lei: socievole e compatibile con gli altri cani, ama stare in compagnia e si fa maneggiare da chiunque, probabilmente è sorda

Info: Canile comunale di Bari

Città: Bari

Samanta

Anni: 5

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: dolcissima con le persone, è un cane di taglia grande, ma nonostante questo ha voglia di incontrare una famiglia dinamica, giovane e con bambini. Intelligente, impara subito i comandi

Info: Associazione Anita

Città: Ancona

Tamara

Anni: 3

Sesso: femmina

Genere: Siberian Husky

Malattie: non presenti

Su di lei: giunta in canile a seguito di una rinuncia per problemi di gestione della famiglia, ha un carattere vivace e buonissimo e ha bisogno di vivere in una casa con giardino recintato

Info: Canile comprensoriale forlivese

Città: Forlì

Trapano

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: socievole e affettuoso non è compatibile con i maschi suoi simili, mentre è da valutare con le femmine. Attivo e dinamico, ama scoprire la natura presente nel giardino di casa, ma non rifiuta di schiacciare un pisolino sul divano

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Trilly

Anni: 7 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: super attiva, ha bisogno di giocare e correre per sfogare tutte le sue energie per questo è in cerca di una famiglia dinamica, ma senza bambini piccoli. Compatibile con gli umani e con i suoi simili, non va d’accordo con i gatti

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio

Vlad

Anni: 8 circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: buono e affettuoso, non ama essere manipolato molto, ed è in cerca di una persona che riesca a capirlo. Non vuole essere spazzolato, ma ricevere le coccole in base ai suoi tempi, perché è molto spaventato e ha bisogno di vivere in un contesto tranquillo

Info: Associazione UNA - Canile Municipale Monte Contessa

Città: Genova

Zeus

Anni: 4 circa

Sesso: maschio

Genere: incrocio Pastore belga

Malattie: non presenti

Su di lui: Non ama i gatti, ma è un cane dolce, buono ubbidiente e collaborativo. Ha vissuto per lungo tempo in una casa con giardino

Info: ACPA - Canile intercomunale di Cesena

Città: Cesena

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete incontrare il peloso che renderà la vostra vita più allegra e divertente non vi resta che adottarli.

Per mettervi in contatto con le onlus, continuate a seguire la nostra rubrica e troverete il pet che vi cambierà la vita.