Adottare un gatto: tutti i consigli

Adottare un pet in estate è un gesto di grande solidarietà. Ecco tutti i consigli per accogliere un gatto in casa

Adottare un gatto, come qualsiasi animale domestico, in estate è un gesto di amore e solidarietà, nei confronti di questi pet meno fortunati e abbandonati nei rifugi o per strada.

Se hai deciso di accogliere un gattino in casa, ti consigliamo di preparare il tuo appartamento per ospitare il nuovo arrivato.

Come? Innanzitutto, metti in sicurezza gli ambienti, ad esempio togliendo tutti gli accessori fragili che possono rompersi, procurati dei giochi per intrattenere e stimolare il felino, acquista nuove ciotole per il cibo e l’acqua, un tiragraffi e una lettiera, che ti consigliamo di posizionare in un punto accogliente e appartato della casa.

