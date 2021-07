I cani e i gatti in cerca di una nuova famiglia: scopri i pet da adottare in Italia

L’estate è senza dubbio la stagione più spensierata dell’anno, può diventare ancora più allegra e soprattutto speciale se si adotta un cane o un gatto. Le associazioni di Catania, Como, Firenze, Milano, Novara, Rimini e Venezia sono pronte a presentarvi tutti i loro ospiti.

Scoprire i pelosi pronti ad essere adottati non è difficile, è sufficiente cliccare sui link delle onlus che vi presentiamo questa settimana o informarvi sulle loro pagine social.

7 cuccioli

Anni: circa 3 mesi

Sesso: 4 femmine e 3 maschi

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: sono giocherelloni, vispi e allegri. Microchippati, aspettano di incontrare i loro nuovi proprietari che hanno voglia di dedicargli il loro tempo e trascorrere giornate divertenti insieme a loro

Info: Canile comunale di Vallecchio di Montescudo

Città: Rimini

Barbara

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: simil Spinone

Malattie: non presenti

Su di lei: Barbara è una cagnolona molto tranquilla che ama uscire in passeggiata, ma in un ambiente tranquillo e poco confuso. Va d’accordo con i suoi simili

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Flavietta

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: negativa a malattie mediterranee

Su di lei: Flavietta inizialmente è molto timida, soprattutto quando non conosce, ma dopo un po' si fida e mostra il suo carattere dolcissimo. Tranquilla con i suoi simili, ama andare a passeggio! Si affida vaccinata e chippata

Info: Pet Rescue Italia

Città: Milano

Gabry

Anni: circa 6

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: dopo un incidente Gabry ha perso una zampa, ma il suo coraggio e la sua forza di volontà non l’hanno fermata, infatti è riuscita a partorire una cucciola e a riprendere a camminare in autonomia

Info: Associazione La Buona Stella Onlus

Città: Catania

Lucy

Anni: circa 2

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Lucy aspetta di incontrare una nuova famiglia, in cui divertirsi e poter giocare. Adatta ad un ambiente senza bambini piccoli o suoi simili femmine, deve essere testata con i maschi

Info: Canile Sanitario di Galliate

Città: Novara

Mici

Anni: circa 4 mesi

Sesso: imprecisato

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di loro: sono due buonissimi mici dal musetto dolce e simpatico, sani e abituati alla lettiera

Info: Amici del Rifugio Mamma Rosa

Città: Venezia

Ugo

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: abbandonato in Sicilia, è stato accolto dalla struttura e ora condivide il box con Wendy. Compatibile con i suoi simili femmina e con i gatti, è abituato al guinzaglio. Dal un carattere buonissimo e dolcissimo, ha solo bisogno di essere inserito in famiglia e di vivere in un ambiente in cui è libero di fare lunghe passeggiate

Info: Oipa Firenze

Città: Firenze

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato, sono solo alcuni pet ospitati dalle strutture. Per accoglierli in casa e provare l’emozionante esperienza di vivere con un animale domestico non dovete fare altro che visitare le associazioni che si occupano di loro.

Continuando a seguire la nostra rubrica troverete il cane o il gatto pronto a rendere le vostre giornate indimenticabili.