Adottare cani e gatti in Italia: ecco i pet pronti a conoscere la loro nuova famiglia

Durante l’estate molti cani e gatti vengono abbandonati e soprattutto a settembre i canili sono purtroppo pieni di pet che hanno perso il loro punto di riferimento.

Se volete dare una seconda occasione ai pelosi, questo è il mese giusto per adottarli e accoglierli in casa. I quattro zampe sono pronti a far parte della vostra famiglia e a condividere con voi momenti di gioco e di affetto smisurato.

Ad Ancona, Foggia, Monza, Padova, Piacenza, Pisa e Vicenza le associazioni non vedono l’ora di farvi conoscere i loro ospiti e farvi scoprire le meraviglie dell’adozione

Cliccando sui link che abbiamo scelto per voi, potrete contattare le onlus, scoprire i loro social e saperne di più su tutte le attività che svolgono.



Burnich

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: Burnich è un cane dolcissimo, ma molto timido che ha bisogno di vivere in una casa senza bambini, gatti o altri simili

Info: Canile soffio di vento

Città: Pisa



Fiocco di Neve

Anni: 7

Sesso: maschio

Genere: maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: arrivato in associazione quando aveva un anno, Fiocco di Neve ha trascorso quasi tutta la sua vita all’interno del canile. Inizialmente timoroso, una volta entrati in contatto con lui, scoprirete un cagnolone fragile che ha bisogno di essere riempito di amore

Info: Anita Onlus

Città: Ancona

Maya

Anni: circa 4 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: coccolona e dolcissima ama stare in braccio e vi segue dappertutto. Impossibile resistere al sul bellissimo musetto

Info: ENPA Thiene – Schio 3472796801 sms WhatsApp

Città: Vicenza



Meggy

Anni: circa 10 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: allegra ed esuberante, adora giocare e fare lunghe passeggiate. Coccolona e affettuosa verrà affidata dopo un colloquio conoscitivo

Info: Liberinsieme odv

Città: Piacenza



Samba

Anni: circa 4 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: inizialmente timida, una volta entrata in contatto con voi dimostra tutta la sua bontà. Da testare con altre femmine e da abituare al guinzaglio, si affida chippata, vaccinata, con trattamenti antiparassitari e a fine mese verrà sterilizzata

Info: A Largo Raggio

Città: Foggia

Steve

Anni: 8

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Steve è un cagnolino dal musetto dolcissimo, timido e un po’ pauroso. Non ama le carezze perchè probabilmente non è mai stato abituato alle coccole. Cerca una casa con giardino perché il guinzaglio ancora lo spaventa. L’ambiente ideale sarebbe una casa senza bambini e la compatibilità con gli altri cani deve essere testata di volta in volta

Info: Rifugio San Francesco

Città: Padova

Zago

Anni: 2

Sesso: maschio

Genere: Breton

Malattie: non presenti

Su di lui: abituato a vivere in giardino, ama annusare ogni angolo, per questo l’ambiente ideale è una casa con spazio esterno, ma non è fondamentale, l’importante è che possa dare libero sfogo alla sua curiosità. Buono e dolce, adora giocare con i peluche

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Città: Monza

Questi sono solo alcuni dei cani e gatti presenti all'interno delle associazioni! Molti altri pelosi sono in attesa di incontrare la persona che gli offrirà una nuova possibilità.

Adottarli è semplice, dovete solo contattare le onlus e continuare a seguire la nostra rubrica per trovare il pet che vi cambierà la vita.