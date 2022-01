I cani e i gatti da adottare: i pet che non vedono l'ora di incontrarvi

Ogni volta che inizia l’anno si è pronti a fare una serie di propositi e il più importante è quello di decidere di condividere la propria vita in compagnia di un quattro zampe.

Se siete alla ricerca di un cane o di un gatto da accogliere in casa con cui condividere viaggi, gioie e divertimento potete dare una possibilità ai pet ospitati nelle onlus di Ancona, Avellino, Bari, Cesena, Como, Genova, Livorno, Modena, Monza, Perugia, Pescara, Roma, Treviso, Vicenza

Pronti a scoprire i pelosi che di sicuro renderanno questo nuovo anno indimenticabile?

Akanji

Anni: 10 mesi

Sesso: maschio

Genere: Ariégeois

Malattie: negativo alla leishmaniosi

Su di lui: pronto a ricevere tante coccole, Akanji è un cagnolone dolcissimo che non vede l'ora di donarvi tutto il suo affetto. Si affida chippato e vaccinato

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Aswed e Simba

Anni: Aswed circa 1 anno, Simba circa 6 mesi

Sesso: maschi

Genere: meticci

Malattie: nessuna

Su di loro: i due fratellini cercano casa separatamente. Aswed è timido, ma quando si affeziona diventa affettuosissimo, Simba è più socievole e non riesce a resistere alle coccole

Info: Enpa Treviso

Città: Treviso

Barbara

Anni: 5

Sesso: femmina

Genere: simil Spinone

Malattie: nessuna

Su di lei: ama la tranquillità e le lunghe passeggiate, inizialmente è un po’ timida, ma quando avrà imparato a conoscervi vi riempirà d’affetto e non vedrà l’ora di giocare anche con i suoi simili

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Bella

Anni: circa 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: dolce ed equilibrata, ama passeggiare al guinzaglio e concedersi qualche corsa nei prati. Si affida negativa a lesmania, vaccinata, chippata e sterilizzata

Info: Ris_Pet Rifugio per animali

Città: Modena

Brown

Anni: 7

Sesso: maschio

Genere: Pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: arrivato in canile dopo la rinuncia di propietà, Brown è un cane sensibile per questo ha bisogno di vivere in un contesto equilibrato. È da valutare la convivenza con un suo simile femmina, ma non con altri maschi o bambini

Info: Associazione Una - Canile Municipale Monte Contessa

Città: Genova

Derek

Anni: circa 1

Sesso: maschio

Genere: segugio

Malattie: non presenti

Su di lui: adora stare all’aria aperta e trascorrere il suo tempo tra giochi e attività. Buono e un po’ intimorito, non ama trascorrere le giornate chiuso in casa da solo, ha bisogno solo di serenità e sicurezza

Info: Animare Onlus

Città: Monza

Jago

Anni: circa 2 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: affettuoso, tranquillo e rispettoso degli ambienti, è un cane allegro, che ama la compagnia dei suoi simili. Si affida microcippato

Info: Lega del Cane di Pescara

Città: Pescara

Red Bull Pablo

Anni: 5

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: è un tenero cucciolone dalla mole importante, ma dal carattere buonissimo, per questo è in cerca di una famiglia che sappia gestirlo al meglio, possibilmente senza altri cani

Info: : Anita onlus

Città: Ancona

Rut

Anni: circa 8 anni

Sesso: maschio

Genere: Rottweiler

Malattie: nessuna

Su di lui: Rut ha un carattere possessivo e territoriale, per questo è in cerca di una persona che conosca bene le caratteristiche della sua razza. Va d’accordo con cani femmina, ma non con quelli del suo stesso sesso

Info: : ACPA – Canile intercomunale di Cesena

Città: Cesena

Sampei

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: mix Border/Pastore

Malattie: non presenti

Su di lui: allegro e dinamico, cerca una persona che voglia condividere con lui tante avventure

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Snoopy

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: vivace e curioso, al primo sguardo vi innamorerete di Snoopy, un tenero cagnolone pronto a condividere la sua vita con voi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Tito

Anni: circa 5

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: inizialmente timido, una volta conquistata la sua fiducia vi dimostrerà tutta la sua dolcezza. Vaccinato, microchippato e sterilizzato, è socievole con tutti i suoi simili

Info: Rifugio per cani Agrilia

Città: Perugia

Topolina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: simpaticissima e molto intelligente, Topolina è una gattina giovanissima, sterilizzata, che ama le coccole ed è pronta ad essere adottata

Info: ENPA Thiene – Schio

Città: Vicenza

Vento

Anni: 6

Sesso: maschio

Genere: incrocio belga

Malattie: leishmania (trattata con terapia)

Su di lui: affettuoso e socievole con le persone, è compatibile anche con cani femmine

Info: Canile comunale di Bari

Città: Bari

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe pronto a cambiarvi la vita in positivo, non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una persona che possa dargli tutto l’affetto che meritano, continuate a seguire la nostra rubrica.