Adozione cani: i pet pronti a conoscere la loro nuova famiglia

In Italia ci sono tanti cani in cerca di una nuova casa, conosciamo i pet ospitati dalle associazioni di Brescia, Firenze, Genova, Milano, Modena, Roma e Trieste

Il mese di settembre porta con sé una strana felicità, come ci ricorda una delle tante canzoni di Jovanotti: la felicità è proprio il sentimento che si prova nello scegliere un cane come fedele compagno di vita, ma non è affatto strana, anzi rende le giornate speciali e spensierate.

Questo è il periodo dell’anno in cui ci si occupa di nuovo delle attività di tutti i giorni dopo l’estate e non c’è niente di meglio di un nuovo inizio di quello con un pet al fianco.

I pelosi sanno donare affetto incondizionato e se volete dimostrare anche voi tutto questo amore nei loro confronti, potete adottarli rivolgendovi alle associazioni di Brescia, Firenze, Genova, Milano, Modena, Roma e Trieste.

Sono tanti i cani e gatti che attendono soltanto di conoscere la loro nuova famiglia: cliccando sui link che abbiamo scelto per voi, potrete contattare le onlus, scoprire i loro social e saperne di più su tutte le attività che svolgono.

2Calzini

Anni: circa 4 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: affettuoso con i volontari dell’associazione, inizialmente è un po’ titubante con chi non conosce, ma poi si lascia subito andare. Si affida negativo a lesmania ed erlichia, vaccinato, castrato e chippato

Info: Ris_Pet rifugio per animali

Città: Modena

Black

Anni: circa 10 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: da anni all’interno dell’associazione, nessuno ha mai voluto adottarlo. Black è un cane timido che ha bisogno di riacquistare la fiducia persa e una persona che voglia dargli tutto l’affetto che merita

Info: Canile Rifugio di Brescia

Città: Brescia

Mirtillo

Anni: 4 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio (mamma pastore del Caucaso)

Malattie: nessuna

Su di lui: Mirtillo è una futura taglia medio grande che ha vissuto sempre nel canile. Dolcissimo e bellissimo ha un musetto irresistibile

Info: Lega del cane sezione di Roma

Città: Roma

Peonia

Anni: circa 1 e mezzo

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: dolce, il suo habitat ideale è un ambiente tranquillo perché i rumori forti la spaventano, ma nello stesso tempo ha voglia di essere accarezzata e coccolata. Ha bisogno di una famiglia che vive fuori città e che sappia aspettare i suoi tempi. Ama stare in compagnia dei suoi simili

Info: Associazione UNA - Canile Municipale Monte Contessa - Genova

Città: Genova

Salsa

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Salsa è una taglia media, che va d’accordo con i suoi simili e cerca una famiglia con un altro cagnolino. Viene affidata sterilizzata, vaccinata, chippata

Info: Pet Rescue?

Città: Milano

Sparky

Anni: 5

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: buono, coccolone ed educato non vede l’ora di andare in passeggiata in compagnia delle persone e dei suoi simili. Va d’accordo anche con i gatti, è castrato, vaccinato e microchippato

Info: Cagnolini in adozione Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste

Wendy

Anni: 4

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: Pemfigo Foliaceo (malattia autoimmune della pelle)

Su di lei: intelligente e dolce ha bisogno di vivere in una casa preferibilmente con giardino in un ambiente non urbanizzato per permetterle di fare lunghe passeggiate. Compatibile con altri cani, previa valutazione, ha bisogno di un corretto inserimento in famiglia. Ama passeggiare ed è abituata ad andare in macchina

Info: Oipa Firenze

Città: Firenze

Questi sono solo alcuni dei cani ospitati nelle associazioni. Se volete provare l’esperienza di condividere la vostra vita con un pet, continuate a seguire la nostra rubrica e scoprirete tanti pelosi in cerca di famiglia.