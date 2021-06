Cani da adottare in Italia: i pet in cerca di famiglia

Questa settimana vi presentiamo alcuni pet presenti all’interno delle associazioni di Ancona, Como, Lecce, Monza, Salerno, Parma e Pisa.

Se volete saperne di più su questi e tanti altri cani, basta semplicemente visitare i siti web e le pagine social delle onlus che si prendono cura di loro e che vogliono farvi scoprire quanto sono dolci.

Cliccando sui link delle associazioni che vi stiamo presentando potrete avere maggiori informazioni sui pet in cerca di affetto e di una nuova famiglia.

Arkan

Anni: 9 anni circa

Sesso: maschio

Genere: simil pastore maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: Il passato difficile non ha cambiato il carattere di Arkan che ama passeggiare, essere coccolato e soprattutto i biscotti di cui è golosissimo

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Asia

Anni: un anno e mezzo circa

Sesso: femmina

Genere: Corso

Malattie: non presenti

Su di lei: quello che colpisce di più di Asia è la capacità di emozionarsi e lo dimostra subito con il suo sorriso contagioso. Intelligente e attiva, impara velocemente ed è compatibile con i suoi simili in seguito ad inserimento

Info: Rifugio di Aura

Città: Lecce

Brontolo

Anni: 4 circa

Sesso: maschio

Genere: simil cattle-dog

Malattie: nessuna

Su di lui: allegro e con una gran voglia di giocare, Brontolo è un cane collaborativo e cerca una famiglia dinamica pronta a divertirsi in sua compagnia

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Kevin

Anni: circa 3 anni

Sesso: maschio

Genere: Papillon

Malattie: non presenti

Su di lui: Kevin è sempre stato abituato a vivere in casa con bambini, ma la famiglia che si prendeva cura di lui non può più tenerlo. Ora aspetta solo una nuova possibilità e la compagnia di nuovi proprietari

Info: Canile di Scafati "Gli amici di Snoopy"

Città: Salerno

Liberty e Umberto

Anni: Liberty 2 anni, Umberto 4 anni

Sesso: Liberty femmina, Umberto maschio

Genere: meticci

Malattie: nessuna

Su di loro: i due cagnoloni buoni e dolcissimi, sono pronti a conoscere la loro nuova famiglia, anche se Liberty inizialmente è un po’ timorosa, basta poco per farle prendere confidenza

Info: Anita onlus

Città: Ancona

Pentola

Anni: 10 anni circa

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Pentola è un cane dolce ed educato che merita di vivere all’interno di un contesto tranquillo e di conoscere il mondo fuori dal canile. Chippata, vaccinata, sterilizzata, si affida in un ambiente senza cani femmina dopo un colloquio conoscitivo e un percorso di conoscenza in canile.

Info: Canile comunale di Parma

Città: Parma

Samba

Anni: 6 anni

Sesso: femmina

Genere: Pitbull di taglia medio-contenuta

Malattie: non presenti

Su di lei:brava ad andare al guinzaglio e a viaggiare in auto, la cosa che ama di più è concedersi un piacevole riposino all’ombra. Tranquilla e dal carattere buono è in attesa di una famiglia in cui è l’unico pet

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Città: Monza

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet in cerca di adozione. Se volete dargli una nuova opportunità potete visitare le associazioni e condividere con amici e parenti che non vedono l’ora di accogliere un cane nella loro vita.

Continuate a seguire la nostra rubrica e di settimana in settimana scoprirete di sicuro il pet che conquisterà il vostro cuore.