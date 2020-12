Cani e gatti in cerca di una nuova famiglia: ecco dove adottarli in Italia

A Bari, Milano, Padova, Roma e Torino sono tanti i cani e i gatti in cerca di casa, conosciamoli tutt

Natale è la festa in cui trionfano i buoni sentimenti, in cui si apprezzano le cose semplici e la vicinanza delle persone a cui teniamo di più.

Anche gli animali domestici si accorgono che è un periodo diverso dal resto dell’anno e che si ha voglia di festeggiare e di condividere i bei momenti insieme.

Alcuni pet però, non hanno la possibilità di vivere questa atmosfera e soprattutto il bel calduccio di casa, pronti a ricevere carezze e attenzioni, perchè non hanno una famiglia.

Farli contenti è più semplice di quello che si pensa basta rivolgersi ad un’associazione di volontariato che si occupa di trovare un nuovo padrone ai cani e gatti in cerca di una casa.

Volete scoprire i pelosi che cercano una seconda possibilità? A Bari, Milano, Padova, Roma e Torino ci sono tanti pet che non vedono l’ora di conoscervi.

Bari

Ben

Dal cuore grande e dal carattere dolcissimo, Ben è un cane di sei anni che desidera stare in compagnia delle persone e dei suoi simili femmine, ma ama anche circondarsi dell'affetto di cani maschi non prepotenti. Impossibile non farsi conquistare dal suo musetto.

Milano

Nera

Un passato difficile e tanta delusione nei confronti degli uomini, Nera ha affrontato tutto questo, ma ora è pronta a lasciarsi andare e a buttarsi alle spalle i maltrattamenti in compagnia dei suoi nuovi padroni.

Gilberto

Gilberto è un cagnolone di taglia medio grande che vive da anni in canile, ma che è alla ricerca di una famiglia che voglia prendersi cura di lui e coccolarlo. Impossibile resistere al suo carattere buonissimo e al suo musetto simpatico.

Aperol

Bellissimo e timidissimo, Aperol è un gattino di 5 mesi che non vede l’ora di conoscere la sua nuova famiglia e di vivere per sempre con chi riuscirà a rispettare i suoi tempi e il suo carattere.

Padova

Ghost

Ghost è un meticcio di taglia media chippato, vaccinato ma non sterilizzato, un pò timoroso delle persone verso le quali dimostra interesse e curiosità. Una volta superata la paura iniziale scoprirete un cagnolone affettuoso che ama le coccole, ma che ha bisogno di tanta pazienza per fargli superare le sue insicurezze.

Elan

Dopo aver subito maltrattamenti Elan non ama vivere in ambienti con bambini piccoli o con i suoi simili, ma non vede l’ora di conoscervi e regalarvi tutto il suo affetto. Elan si affeziona facilmente e non vedrà l’ora di trascorrere la sua vita al vostro fianco.

Cialda

Cialda è una meticcia di circa 9 anni, che per molto tempo non si è fatta avvicinare perchè impaurita e spaventata. Grazie all’impegno e all’affetto i volontari sono riusciti ad avvicinarla e a capire quanto sia buona e affettuosa. Ora cialda ha bisogno solo di una persona che riesca a capire e adattarsi ai suoi tempi.

Masha

Inizialmente diffidente a causa di un abbandono che l’ha fatta soffrire molto, una volta conosciuta, scoprirete una cagnolona affettuosa e sensibile che sa andare al guinzaglio e conosce i comandi base.

Roma

Mila

A 5 anni Mila ha già sofferto di problemi fisici come il malassorbimento intestinale, ma il coraggio non le è mai mancato e ora è pronta a vivere all’interno di una famiglia in grado di prendersi cura di lei è che sappia apprezzare al sua dolcezza e tranquillità.

Vinny

Timida e insicura, il passato fatto di maltrattamenti e sfruttamento hanno lasciato un segno profondo su Vinny. Ora non vuole altro che una casa calda e accogliente in cui sentirsi protetta e al sicuro.

Brenda

Chiusa in una gabbia tra sporcizia e spazzatura, Brenda è stata salvata grazie all’intervento dell’OIPA di Roma e stata portata via da un triste destino: essere sfruttata per figliare. Tenera e socievole, Brenda è pronta a prendere al volo la sua seconda possibilità

Micione

Scampato ad un incidente che lo ha ridotto in fin di vita, questo dolcissimo micio di 4/5 anni è sopravvissuto e ha dimostrato tanta forza di volontà. Anche se l’incidente gli ha causato la cecità riesce a muoversi e orientarsi facilmente ed è pronto ad essere accolto in una nuova famiglia.

Torino

Spino

Il sorriso contagioso di Spino, un cane di 6 anni, è la dimostrazione che non bisogna arrendersi e continuare a sperare. Ha un carattere spensierato e non vede l’ora di giocare e divertirsi in vostra compagnia.

Orson

A soli 3 anni, Orson ha dovuto subire e affrontare tante avversità, come il rischio di essere soppresso in Spagna. Salvo e circondato dall’affetto dei volontari, ora cerca anche l’amore di una famiglia che lo apprezzi e lo coccoli.

Athos

Un carattere tranquillo ma anche determinato: Athos ha circa due anni ed è riuscito a superare le difficoltà di un canile sovraffollato. Ora è pronto a una vita in famiglia, al calduccio e circondato da tanto affetto.

