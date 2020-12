I cani in Italia che desiderano solo essere adottati

Adottare un cane è un modo per regalare una nuova vita ad un pet in cerca di una famiglia a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino

Natale è la festa in cui trionfano i buoni sentimenti, in cui si apprezzano le cose semplici e la vicinanza delle persone a cui teniamo di più.

Anche gli animali domestici si accorgono che è un periodo diverso dal resto dell’anno e che si ha voglia di festeggiare e di condividere i bei momenti insieme.

Alcuni pet però, non hanno la possibilità di vivere questa atmosfera e soprattutto il bel calduccio di casa, pronti a ricevere carezze e attenzioni, perchè non hanno una famiglia.

Farli contenti è più semplice di quello che si pensa basta rivolgersi ad un’associazione di volontariato che si occupa di trovare un nuovo padrone ai cani e gatti in cerca di una casa.

Volete scoprire i pelosi che cercano una seconda possibilità? A Bari, Milano, Padova, Roma e Torino ci sono tanti pet che non vedono l’ora di conoscervi.

Bari

Nuvola e Cloud

Simpatiche pronte a farsi coccolare, Nuvola e Cloud sono un incrocio maremmano di soli tre mesi. Estroversa e allegra Nuvola, timida e riservata Cloud, aspettano solo di conoscere i loro nuovi padroni.

Milano

Alisa

Arrivata in Italia dopo essere sopravvissuta alla perrera, Alisa è pronta ad incontrare la sua nuova famiglia e a giocare in compagnia dei bambini. Grazie al suo carattere buonissimo e docilissimo non vedrà l’ora di condividere la sua vita in vostra compagnia.

Chanel

Arrivata improvvisamente in canile, Chanel, una bellissima Amstaff, è pronta ad essere accolta da una nuova famiglie e trascorrere le sue giornate tra gioco, passeggiate e tuffi in acqua.

Roy

Dopo essere stato abbandonato e aver subito un intervento all’uretra, Roy ha dimostrato tutto il suo coraggio e dolcezza, verso gli uomini. Pronto a giocare e divertirsi in una casa piena di persone e di suoi simili, dopo un periodo di inserimento.

Padova

Ayla

Il freddo e le temperature basse possono mettere dura prova il fisico già provato di Ayla, una Rottweiler di 14 anni che non riesce più a camminare. Per rendere sereni e tranquilli i suoi ultimi mesi di vita, merita di incontrare una persona che sappia regalarle le attenzioni che merita.

Oliver

Oliver ha circa tre anni, è divertente giocherellone e buffo, impossibile riuscire a resistere alla sua simpatia. Il meticcio di taglia grande, dal pelo lungo, anche se ha qualche problemino alla vista, non si tira mai indietro e se c’è da divertirsi è sempre in prima linea.

Toor

Il cagnolone di 12 anni è un Rottweiler autonomo, ma che inizia ad avere problemi alle zampe posteriori a causa dell’età. Abituato al guinzaglio, meglio non fargli fare grandi sforzi, ma accoglierlo in una casa calda in cui l’amo e le coccole di cui non riesca a fare a meno, non mancano.

Roma

Bali

Dopo maltrattamenti e sofferenze, Bali è riuscito a salvarsi grazie all’intervento delle guardie dell’OIPA di Roma. Ora il cagnolone di 7 anni è pronto alla sua seconda opportunità e a contagiare tutti con la sua allegria e voglia di giocare.

Charly

A 6 anni, Charly ha già dovuto affrontare tante dure sfide, in particolare l’abbandono. Ora chiede soltanto un’altra opportunità e di dimenticare questa brutta esperienza. Grazie al suo carattere socievole e affettuoso, conquisterà tutti in pochissimo tempo.

Thai

Lo spioncino di 6 anni nel suo passato ha subito denutrizione e stenti, fortunatamente è stato salvato e ora Thai non vede l’ora di passeggiare, correre e divertirsi in compagnia della sua nuova famiglia.

Torino

Leona

Nata nel 2019, Leona è una cagnolona affettuosa e dagli occhi dolci che non vedono l’ora di incrociare i vostri. Allegra e simpatica, il suo manto chiaro e morbido ispira tantissime carezze.

Mia

Mia, una cagnolona di 8 anni simpatica e socievole, adora correre e giocare con chi la circonda. Non aspetta altro che le coccole di una famiglia premurosa e attenta alle sue necessità.

Thriller

A 7 anni Thriller è sempre pronto a ricevere e donare tante coccole. La sua dolcezza conquista al primo sguardo, ma anche la sua voglia di correre e divertirsi.

