Cani e gatti che cercano casa: ecco dove adottarli in tutta Italia

Si dice spesso che agli animali domestici manca soltanto la parola: se l’avessero quando torniamo da lavoro ci chiederebbero come è andata la giornata, di cosa abbiamo bisogno e non smetterebbero di ripeterci quanto ci vogliono bene.

Anche se non possono esprimersi a parole sia i cani che i gatti riescono comunque a dimostrarci il loro affetto, con piccoli gesti e sguardi profondi.

Proprio ora che l’inverno comincia a farsi sentire sono tanti i pet bisognosi di un luogo caldo e accogliente in cui poter ricevere tante coccole e attenzioni.

Una delle scelte che può far contenti sia loro che noi è l’adozione. Ci sono molte associazioni che non vedo l’ora di affidare gli animali che ospitano ad una nuova famiglia.

Che ne dite di scoprire tutti i pelosi che vi stanno aspettando a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino?

Bari

Molly e Cristal

Sono state trovate abbracciate, tremanti e spaventate, ora Molly e Cristal, due cucciole di circa quattro mesi, hanno superato i loro timori e sono pronte a vivere una nuova vita all’insegna della felicità.

Ares e Ariel

Socievoli e pronti a divertirsi con chi vorrà prendersi cura di loro, Ares un maschietto dal pelo nero e bianco e Ariel una lupetta, non vedono l’ora di conoscere la loro nuova famiglia.

Milano

Kaila

A causa di continui spostamenti Kaila è diventata timorosa e diffidente. Dal carattere buono e tranquillo verso gli uomini e i suoi simili, aspetta solo di essere capita e coccolata come merita.

Biancaneve

Lo sguardo simpatico e il pelo candido, Biancaneve con il suo musetto e gli occhi vispi conquista al primo sguardo. La gattina vuole solo divertirsi in compagnia dei suoi nuovi padroni.

Rocky

Per anni chiuso all’interno di un box piccolissimo, per Rocky non è semplice dimenticare il passato. Ora il cagnolone buono e pronto alle coccole vuole solo iniziare una nuova vita e dimenticare tutte le difficoltà che ha vissuto.

Padova

Serghei

Serghei è un Siberian Hasky che non rinuncia mai ad un gustoso spuntino, amante delle corse e del verde, non vede l’ora di vivere all’interno di una casa con giardino in cui poter giocare.

Paco

Inizialmente diffidente con gli estranei, Paco, è stato trovato mentre girovagava in compagnia del fratellino. Una volta conquistata la sua fiducia, sarà pronto a donarvi tutto il suo affetto e amore.

Caius

Caius è un cagnolone di sei anni che ama le coccole e che non vede l’ora di vivere all’interno di una famiglia in grado di dargli tutte le attenzioni che merita. Pronti a farvi conquistare dal musetto simpatico di Caius?

Roma

Matilde

Sfruttata per la riproduzione, Matilde, ha dovuto affrontare anche il vagabondaggio. Questo però, non ha cambiato il suo carattere buono e tranquillo con gli umani e con i suoi simili.

Guardate come è felice quando sta insieme alle persone.

Chicco

Chicco ha dovuto affrontare prove molto difficili nel suo passato, ma con tanto affetto e amore è in grado di superare tutte le difficoltà ed iniziare una nuova vita in compagnia di chi vorrà farsi conquistare dai suoi occhi intelligenti e svegli.

Torino

Rocco

Un incidente e due operazioni per salvate la zampa, il passato di Rocco non è stato semplice, ma ora grazie al suo coraggio e alla sua forza di volontà è tornato a camminare. Dal carattere fiero ma buono, aspetta solo una nuova vita.

Dalmita e Teo

Ad appena sette mesi Dalmita e Teo, hanno dovuto superare tante difficoltà, ma grazie al loro legame sono riusciti ad andare avanti e a ritrovare la gioia di vivere. Allegri e giocherelloni, difficile resistere alla loro simpatia.

Tao

Golosone e amante delle carezze, Tao è anche paziente e pieno di amore. Mai invadente e dal cuore enorme, ha bisogno di una famiglia che riesca a fargli superare il passato e fargli vivere una vita felice.

Tobia

Affettuoso con gli umani e con i suoi simili di sesso femminile, Tobia è un dalmata che vuole solo dimostrare il suo affetto a chi vorrà prendersi cura di lui.

Andro

Quando si incontra Andro difficile non correre ad abbracciarlo e fargli tante coccole. Il suo sguardo attento e le orecchie a punta non vedono l’ora di andare alla scoperta di tutto ciò che lo circonda, pronto a divertirsi in compagnia del suo nuovo padrone.

Codi

Arrivato in Italia dalla Spagna, Codi nei suoi 10 anni di vita ha dovuto affrontare momenti difficili. Scampato alla soppressione, ora il peloso non vuole altro che una famiglia che possa riempirlo di coccole e affetto.

