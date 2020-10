Cani e gatti in tutta Italia che aspettano una nuova famiglia

Il musetto simpatico e l'affetto che i pet dimostrano quando ci vedono tornare a casa dal lavoro è il modo migliore per concludere al meglio una giornata faticosa e piena di impegni.

Pronti a giocare e a riempirci di coccole sono in grado di scaldarci il cuore soprattutto ora che le giornate si fanno sempre più fredde.

Alcuni cani e gatti, non hanno la fortuna di accoccolarsi su un divano o di avere la cuccia al caldo, perchè non hanno una casa. Avere un posto riparato ora che sta arrivando l'inverno e essere amati da una famiglia è il desiderio di molti animali in cerca di adozione.

Se volete dare un riparo sicuro ai pet, a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino sono molte le associazioni disposte a regalare una nuova possibilità ai loro ospiti.

Pronti ad accogliere un peloso nella vostra vita?

Bari

Clarissa

La dolcissima e simpaticissima Clarissa (un incrocio di pitbull), è una cucciola di tre mesi che aspetta una nuova famiglia per divertirsi e giocare insieme ai suoi nuovi padroni

Milano

William e Hanry

Nomi regali e tanta timidezza per i due fratellini Hanry e William, ma anche una grande voglia di coccole e affetto.

Spritz

Dolce e tenero, Spritz è un gattino di circa tre mesi che chiede solo un po’ di compagnia per giocare e divertirsi.

Padova

Gled

Amante delle coccole e delle attenzioni, Gled, un cucciolo di appena un anno, non vede l’ora di socializzare e anche farsi un po’ viziare.

Pisolo

Pisolo ha avuto un passato difficile che ancora oggi lo segna, ma non per questo è meno affettuoso. Il suo sogno più grande è incontrare un padrone in grado di amarlo e di fargli dimenticare quello che ha vissuto.

Roma

Nonno Flash

Come tutti i nonni ama la tranquillità e la compagnia dei bambini. Sornione e attento a tutto, Nonno Flash, sta cercando una famiglia in cui trascorrere anni spensierati.

Torino

Achille

Achille ha vissuto fin troppo tempo nel box di un canile, ora è pronto per conoscere l’amore e l’affetto in una casa tutta sua.

