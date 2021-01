Adottare cani: i pet che aspettano una nuova famiglia in Italia

Adottare un animale domestico è un’esperienza emozionante, scopri i pet in cerca di affetto a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino

L’inverno è una stagione caratterizzata dal freddo che ci fa apprezzare ancora di più il piacere delle piccole cose: una bella poltrona, un libro da leggere, un film da vedere e la compagnia del pet.

Non per tutti i pelosi questa stagione vuol dire una casa e un padrone affettuoso, molti sono accuditi e coccolati dai volontari delle associazioni in attesa di una famiglia che voglia condividere con loro ogni secondo della giornata.

In Italia le onlus che si prendono cura dei cani sono diverse e se volete adottarli per dargli una seconda occasione, a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino vi stanno aspettando tanti pelosi.

Bari

Rensie e Tabata

Le due simpatiche lupacchiotte Tabata, con il pelo corto e scuro e Rensie dal pelo lungo e chiaro, sono due cucciole di circa 3 mesi e mezzo che amano la compagnia delle persone e in particolare dei bambini. Le future taglie medio-grandi sono pronte a conquistarvi con il loro affetto.

Milano

Orazio

Entrato in canile quando aveva due anni, Orazio ancora aspetta di essere adottato. Di taglia medio-grande, ha un carattere dolce e affettuoso con le persone e con i suoi simili. Chippato, castrato, vaccinato e negativo alle malattie mediterranee, Orazio soffre di crisi epilettiche per le quali è in cura.

Siria

Dopo un lungo vagabondaggio in compagnia delle sue cucciole, Siria è stata trovata all’interno del parcheggio di un centro commerciale. La cagnolona ha visto le sue figlie trovare una nuova casa e ora aspetta il suo turno per incontrare la persona che saprà prendersi cura di lei. Chippata, vaccinata e negativa alle malattie mediterranee, anche se va a simpatia, ama la compagnia delle persone, giocare e fare lunghe passeggiate.

Flora

Insicura e con un passato difficile alle spalle, Flora si rifugiava lontano da tutti, poco alla volta, però, ha deciso di superare le sue paure e di fidarsi delle persone. Compatibile con i suoi simili, quando si sente protetta e sicura ama essere accarezzata e uscire in passeggiata, e verrà affidata solo dopo colloqui conoscitivi. Vaccinata, sterilizzata e chippata Flora è pronta ad iniziare una nuova vita

Padova

Macchia

Il tratto distintivo di Macchia? Un carattere adorabile, dolcissimo ma anche tanto goloso. Il meticcio maschio di taglia medio-piccola è un cagnolone di circa 15 anni che ama il buon cibo ed è pronto a difendere la sua pappa dagli altri pet, per questo motivo meglio inserirlo in una famiglia in cui sia l’unico animale domestico. Molto affettuoso con le persone, una volta conquistata la sua fiducia, vi seguirà ovunque. Amante delle passeggiate, sa andare al guinzaglio ed è pronto a ricevere tante coccole.

Roma

Arno

Dopo 7 anni in compagnia del suo padrone, Arno si è trovato improvvisamente da solo dopo la morte della persona che lo ha sempre accudito e riempito d’affetto. Abituato a vivere all’aperto non ha mai provato l’esperienza di salire in macchina o di andare a passeggio, ma nonostante questo ha imparato subito e si sta abituando facilmente alla nuova situazione. Affettuoso con le persone e soprattutto con i bambini, a volte è spaventato dai suoi simili, ma si trova a suo agio con loro. Pronto a ricevere tante coccole e carezze, Arno ha un carattere dolce e buono.

Olmo

Abbandonato ad appena un anno, Olmo è un maschio di taglia media che ha dovuto superare i timori e le paura di una vita senza una famiglia che si prendesse cura di lui. Grazie all’incontro con altri 3 cani, insieme si sono fatti forza e hanno cercato rifugio all’interno della proprietà di una signora che li ha nutriti, riparati dal freddo e soprattutto messi in sicurezza. Ora i quattro cani sono pronti ad iniziare una nuova vita, tra questi c'è Olmo che con il suo sguardo dolce e allegro è pronto a farvi innamorare di lui. Il suo unico desiderio? Incontrare una persona che possa amarlo incondizionatamente.

Torino

Tronco e Nala

Tronco e Nala hanno affrontato tantissimi momenti insieme e sono inseparabili: il primo è un labrador dalla dolcezza infinita, mentre la seconda conquista tutti con la simpatia e la grande bontà. Nel loro passato non ci sono state soltanto gioie, purtroppo hanno affrontato il dolore della perdita della loro famiglia. Si sono supportati a vicenda e in questo modo hanno superato tutte le difficoltà. È impossibile immaginarli lontani l’uno dall’altra e chi li adotterà in coppia si innamorerà subito della loro complicità e dell’amore che sanno donare.

Seneca e Baik

Seneca, nato nel 2017, e Baik, un simpatico peloso di 7 anni, hanno condiviso momenti belli, ma soprattutto difficili e dolorosi. Sanno sempre come sostenersi a vicenda e questa amicizia li ha aiutati ad uscirne più forti e mettersi il passato alle spalle. Timidi, ma molto affettuosi, aspettano una nuova famiglia che voglia adottarli, sia insieme che separatamente.

Zar

Zar, un incrocio Golden retriever-maremmano di circa un anno, conquista immediatamente tutti con il suo sguardo dolce e sincero. Purtroppo non ha ancora conosciuto una famiglia che lo possa amare e coccolare come merita, però ha tantissima fiducia nel prossimo e non vede l’ora di incontrare la persona con cui trascorrere una vita serena e felice.

