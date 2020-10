Cani da adottare in Italia: tutti i pet che aspettano solo una nuova famiglia

Il musetto simpatico e l'affetto che i pet dimostrano quando ci vedono tornare a casa dal lavoro è il modo migliore per concludere al meglio una giornata faticosa e piena di impegni.

Pronti a giocare e a riempirci di coccole sono in grado di scaldarci il cuore soprattutto ora che le giornate si fanno sempre più fredde.

Alcuni cani e gatti, non hanno la fortuna di accoccolarsi su un divano o di avere la cuccia al caldo, perchè non hanno una casa. Avere un posto riparato ora che sta arrivando l'inverno e essere amati da una famiglia è il desiderio di molti animali in cerca di adozione.

Se volete dare un riparo sicuro ai pet, a Bari, Milano, Padova e Torino sono molte le associazioni disposte a regalare una nuova possibilità ai loro ospiti.

Pronti ad accogliere un peloso nella vostra vita?

Bari

Benn

Dolce e tranquillo, Ben ama la compagnia dei bambini, ma anche quella dei suoi simili. Socievole e giocherellone è pronto a rallegrare la vostra vita.

Milano

Hururu

Proveniente da un canile lager che lo ha segnato profondamente, Hururu è pronto a fidarsi di chi sappia capire i suoi timori e farlo finalmente sorridere.

Padova

Jack

Con un po’ di pazienza si riesce a conquistare Jack, un meticcio di circa due anni, timidissimo ma buonissimo. Basta socializzare con lui, e scoprirete quanto ha da offrirvi.

Torino

Thor

L’esperienza all’interno di una perrera spagnola è dura come sa bene Thor. Ora però, è solo un ricordo e questo cucciolone anche se particolarmente sensibile è pronto ad una nuova vita all’interno di una famiglia.

Ares

Inizialmente riservato e diffidente, Ares, un dogo di 2 anni e mezzo, una volta superati i timori è pronto a dimostrare il suo affetto e la sua simpatia.

