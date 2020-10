Flash, Rocky e Virgilio sono solo alcuni dei pet che non vedono l'ora di essere adottati

Il musetto simpatico e l'affetto che i pet dimostrano quando ci vedono tornare a casa dal lavoro è il modo migliore per concludere al meglio una giornata faticosa e piena di impegni.

Pronti a giocare e a riempirci di coccole sono in grado di scaldarci il cuore soprattutto ora che le giornate si fanno sempre più fredde.

Alcuni cani e gatti, non hanno la fortuna di accoccolarsi su un divano o di avere la cuccia al caldo, perchè non hanno una casa. Avere un posto riparato ora che sta arrivando l'inverno e essere amati da una famiglia è il desiderio di molti animali in cerca di adozione.

Se volete dare un riparo sicuro ai pet, a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino sono molte le associazioni disposte a regalare una nuova possibilità ai loro ospiti.

Pronti ad accogliere un peloso nella vostra vita?

Bari

Bella

Bella di nome e di fatto, la cucciola di circa sei mesi ha un carattere dolcissimo e allegro. Quello che desidera di più è poter giocare e divertirsi con i suoi nuovi padroni.

Milano

Joe

Stava quasi per realizzare il suo sogno, essere accolta da una nuova famiglia, però, tutto si è infranto. Joe non ha perso la speranza di incontrare chi vuole darle una seconda possibilità.

Virgilio

Abituato a vivere in famiglia, improvvisamente Virgilio si è ritrovato per strada. Adatto ad una vita in casa, è impossibile resistere al suo musetto simpatico.

Padova

Rocky

Giovane e pieno di energia, Rocky è un cucciolone simpaticissimo, ma che ha bisogno di incontrare un padrone paziente e in grado di educarlo.

Landor

Golosone e giocherellone, Landor ha un carattere vivace pronto a conquistare quella famiglia che cerca da tanto tempo.

Roma

Flash

Flash anche se ha 10 mesi, è abituato al guinzaglio e ama fare lunghe passeggiate. Socievole e pieno di energie, come resistere a occhi così dolci?

Torino

Carmelo

Le esperienze difficili del passato non hanno di certo cambiato il carattere di Carmelo. Affettuoso, vivace e sempre in cerca di coccole è pronto ad accogliere un nuovo padrone nella sua vita.

