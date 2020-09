Ecco alcuni degli animali che cercano casa a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino

Adottare un gatto o un cane può essere un'esperienza unica e gratificante. Accogliere uno di questi pet in casa propria è un gesto d'amore che verrà ricompensato da coccole, affetto e tanta compagnia. Se sei di Bari, Milano, Padova, Roma o Torino, o hai la possibilità di raggiungere queste città, leggi i seguenti annunci e adotta un dolce peloso.

BARI

Liquirizia

Questa dolce micetta ha bisogno di aiuto: una nuova famiglia che la accolga e la apprezzi per ciò che è e per tutto l'immenso amore che ha da offrire. Un gatto può migliorare la qualità di vita di una persona, farla sentire meno sola, e aiutarla a rilassarsi con amorevoli fusa. Liquirizia vuole essere adottata al più presto, così da ricevere e donare affetto!

MILANO

Umbar

Lui è un dolce cagnolino di 2 anni che nella propria vita non ha mai potuto apprezzare l'amore di una famiglia, il calore di una casa. Umbar cerca un nuovo padrone che possa prendersi cura di lui, giocare all'aperto e fare lunghe passeggiate insieme.

PADOVA

Cocù

Lui è un consumatore seriale di biscottini: un mezzo sicuro per attrarre la sua attenzione. E' vivace, un vero giocherellone che ha bisgono di una famiglia energica che si occupi di lui e appaghi la sua voglia di giocare.

Prince

Lui è un cane adulto e saggio, che preferisce la compagnia di persone che sanno apprezzare il suo carattere maturo. E' in cerca di una famiglia che lo accolga e che sia pronta a trascorrere insieme giornate rilassanti.

ROMA

Mia

Mia è una dolce cagnolina che ha dovuto rinunciare alla propria famiglia a causa di problemi economici. Educatissima, abiutuata a vivere in un ambiente domestico, cerca una nuova casa.

TORINO

Nera

Lei è una dolce cagnolina nata in una clinica veterinaria. Non ha ancora trovato famiglia ma è pronta a trasferirsi al più presto in una casa accogliente.

Roger

Chi ha il piacere di trascorrere il proprio tempo con lui, lo definisce "buono come il pane" e "color cioccolato fondente". Questo splendido cagnolino aspetta solo una nuova famiglia!

