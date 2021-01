Ginko, Micia e Neve sono i dolcissimi cani e gatti che aspettano di essere adottati

L’inverno è una stagione caratterizzata dal freddo che ci fa apprezzare ancora di più il piacere delle piccole cose: una bella poltrona, un libro da leggere, un film da vedere e la compagnia del pet.

Non per tutti i pelosi questa stagione vuol dire una casa e un padrone affettuoso, molti sono accuditi e coccolati dai volontari delle associazioni in attesa di una famiglia che voglia condividere con loro ogni secondo della giornata.

In Italia le onlus che si prendono cura dei cani sono diverse e se volete adottarli per dargli una seconda occasione, a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino vi stanno aspettando tanti pelosi.

Bari

Clode

Clode è un incrocio maremmano e una cucciola di circa 4 mesi dal carattere timido e inizialmente diffidente, che in alcuni casi la rende insicura. Nonostante questo una volta che capisce di potersi fidare non vede l’ora di ricevere tante coccole e carezze. Pronta ad iniziare una vita e a superare tutte le sue paure, aspetta solo una persona che sappia capirla.

Milano

Malak

Anche se è arrivato da poco all’interno dell’associazione, Malak in poco tempo ha imparato ad andare al guinzaglio. Curioso e dolcissimo è pronto a scoprire tutto ciò che lo circonda e a superare le sue paure iniziali. Chippato, vaccino e castrato verrà affidato dopo colloqui pre e post affido.

Anita

Un passato difficile e un’esperienza all’interno di un canile lager in provincia di Avellino hanno segnato i primi anni di vita di Anita. Trovata da una volontaria sotto una panca con ferite infette non curate, a seguito di un’aggressione da parte di un cane, ora Anita si trova al sicuro e poco alla volta sta migliorando fisicamente. Buona ma estremamente timida, va d’accordo con i suoi simili e con le persone pronte a riempirla di affetto e attenzioni.

Micio e Micia

I due gattoni di circa sei anni da poco hanno perso la loro padrona che per anni si è presa cura di loro come se fossero dei figli. Micio dal pelo bianco e Micia dal manto tigrato dopo qualche coccola e del buon cibo superano la loro timidezza iniziale e sono pronti a riempirvi di affetto. Affidati preferibilmente in coppia, può essere valutata l’adozione singola dopo colloqui conoscitivi. Micio e Micia sono sterilizzati, vaccinati e testati fiv&felv negativi.

Padova

Sole

Sole anche se inizialmente è un po’ timoroso, adora la compagnia delle persone e non ama stare da solo, mentre quella dei suoi simili deve essere verificata. La sua più grande paura? I temporali, per questo è in cerca di una famiglia che abbia un giardino ben recintato, ma che possa accoglierlo in casa durante la notte.

Zoe

Zoe nata nel 2019 è giocherellona, piena di energie, ama le passeggiate e la vita all’aria aperta. Buonissima e dolcissima con le persone, ha un carattere dominante quando è con gli altri pet, per questo è alla ricerca di una famiglia che conosca bene la razza Amstaff e in cui è l’unica quattro zampe, per rispettare in pieno le sue necessità. Sterilizzata, vaccinata e con microchip è pronta a riempirvi di coccole.

Roma

Thai

Thai, lo spinoncino di taglia media ha dovuto affrontare un passato difficile fatto di stenti e abbandono all’interno di un allevamento abusivo in cui era privato anche di acqua e cibo. Grazie all’intervento degli Angeli Blu, Thai ora può sperare in una vita diversa fatta di corse, passeggiate, perché è bravissimo al guinzaglio, e di tanto affetto. Il suo carattere dolce e buono con tutti, merita di incontrare una persona che sappia coprirlo delle attenzioni che merita.

Ginko

Abbandonato insieme ad altri tre cani, Ginko con i suoi compagni di sfortuna erano spaventati e intimoriti e hanno cercato rifugio nella proprietà di una signora. Poco alla volta con l’affetto, il cibo e offrendogli un rifugio, la donna ha conquistato la loro fiducia ed è riuscita a metterli al sicuro. Ora Ginko merita di incontrare una famiglia pronta a prendersi cura di lui perchè ha tanto affetto e allegria da condividere con chi saprà amarlo.

Mapo

La vita non è stata semplice per Mapo, un cagnolone che a cinque anni si è trovato solo e privato dell’affetto che meritava. Ha trascorso sei anni all’interno di un canile senza che nessuno si prendesse cura di lui, ma lasciato solo a sè stesso. Dopo tante difficoltà, Mapo non ha perso la sua dolcezza e la sua bontà, ora ha solo bisogno di trovare una famiglia che gli restituisca tutto l’amore.

Lucky

Lucky è un meticcio di 5 anni sterilizzato ancora in cerca di persone che possano prendersi cura di lui e che riescano a riconoscere la bontà di cui è capace semplicemente guardandolo negli occhi. Allegro, esuberante e giocherellone non vede l’ora di trascorrere le giornate in compagnia degli adulti, ma soprattutto dei bambini a cui non sa resistere.

Torino

Neve

Questo pet di 8 anni ha un manto bianco che ricorda la neve, ma non è solo la sua bellezza che conquista al primo sguardo. Ha un carattere molto docile che non è stato mai scalfito dalle difficoltà che ha affrontato in passato. Il suo sguardo dolce fa subito capire che vuole dimenticare quello che ha già vissuto: Neve è pronto per una vita felice e spensierata in compagnia di chi lo vorrà amare in maniera incondizionata.

Sanchez

Nei suoi tre anni di vita Sanchez è stato già costretto a sopportare tanti soprusi che lo hanno fatto diventare introverso. Il suo carattere, però, è rimasto buono e dolce, e non ha perso la speranza di incontrare una famiglia dal cuore grande come il suo. Il peloso, di taglia piccola, ha ancora tanta fiducia nel prossimo, in attesa di condividere ogni momento della giornata all’insegna dell’affetto e delle coccole.

Baldo

Baldo non sa cosa significa la vera felicità e quindi questo pet di circa due anni non aspetta altro che provare l’emozione di essere accolto in una casa con tante persone che lo accudiscano e si prendano cura di lui. Ha un carattere tranquillo, nonostante porti nell’anima un passato difficile all’interno dei canili spagnoli in cui ha rischiato la soppressione.

