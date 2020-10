I cani e i gatti che cercano casa in Italia: tutti gli animali domestici da adottare

Il musetto simpatico e l'affetto che i pet dimostrano quando ci vedono tornare a casa dal lavoro è il modo migliore per concludere al meglio una giornata faticosa e piena di impegni.

Pronti a giocare e a riempirci di coccole sono in grado di scaldarci il cuore soprattutto ora che le giornate si fanno sempre più fredde.

Alcuni cani e gatti, non hanno la fortuna di accoccolarsi su un divano o di avere la cuccia al caldo, perchè non hanno una casa. Avere un posto riparato ora che sta arrivando l'inverno e essere amati da una famiglia è il desiderio di molti animali in cerca di adozione.

Se volete dare un riparo sicuro ai pet, a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino sono molte le associazioni disposte a regalare una nuova possibilità ai loro ospiti.

Pronti ad accogliere un peloso nella vostra vita?

Bari

Happy

Felice e sempre pronto a giocare, Happy è un incrocio bassotto di circa 5 mesi. Socievole e amante della compagnia di adulti e dei suoi simili, non aspetta altro che iniziare una nuova vita.

Clicca qui per conoscere gli altri pet in cerca di casa a Bari

Milano

Campari

Campari è un gattino di circa tre mesi dal pelo rosso vivace come il suo carattere. Amante delle coccole e del gioco non vede l’ora di incontrare la famiglia che possa prendersi cura di lui.

Clicca qui per conoscere gli altri pet in cerca di casa a Milano

Padova

Bobi

Circondato dall’amore del suo padrone, improvvisamente Bobi si è trovato senza il suo punto di riferimento. Abituato a vivere in casa, è pronto a donare tutto il suo affetto ad una nuova famiglia.

Gaia

Lunghe corse e giochi sono le attività preferite di Gaia. La cagnolona dal carattere allegro e vivace vi travolgerà con la sua energia contagiosa.

Clicca qui per conoscere gli altri pet in cerca di casa a Padova

Roma

Bubi

Il passato è difficile da dimenticare, lo sa bene Bubi che dopo aver vissuto un’esperienza dolorosa è pronto a non aver più paura e ad affidarsi alle cure di una nuova famiglia.

Clicca qui per conoscere gli altri pet in cerca di casa a Roma

Torino

Poleo

Carezze e tanto amore è quello che desidera più di tutto Poleo. Il batuffolo di pelo nei suoi due anni di vita ha superato tante prove difficili che non hanno cambiato il suo carattere dolcissimo.

Zeus

Una volta incrociato il suo sguardo, impossibile non farsi conquistare dalla simpatia e dalla dolcezza di Zeus. Pronti a coccolarlo e a prendervi cura di lui?

Clicca qui per conoscere gli altri pet in cerca di casa a Torino