Pirandello una volta disse: “Se si guarda negli occhi un animale, tutti i sistemi filosofici del mondo crollano”. Come dargli torto?

Condividere il proprio tempo e i propri spazi con un gatto o un cane, è un'esperienza unica, che solo chi ha un animale può conoscere.

Se sei di Bari, Milano, Padova, Roma, Torino, o hai la possibilità di raggiungere una di queste città, puoi dare uno sguardo ai pet che ti presenteremo: cani e gatti, affettuosi e pronti a donarti il proprio amore.

Storie complesse, a volte tristi perchè segnate da maltrattamenti e abbandono, ma in cerca di un lieto fine: la tua richiesta di adozione.

Ti basterà uno sguardo per innamorarti di loro e iniziare una nuova fantastica avventura, fatta di amore, divertimento e tante coccole. Ecco gli annunci degli animali domestici in cerca di un padrone in tutta Italia.

BARI

Baffo e Spino

Due allegri fratellini in cerca di casa. Non aspettano altro che poter venire a casa tua per giocare insieme!

Liquirizia

Piccola micina sfortunata, è pronta a ricevere il tuo (meritatissimo) amore e a farti tante fusa! Cosa aspetti?

Se vuoi visualizzare altri pet in cerca di casa a Bari, clicca QUI.

MILANO

Masha

Dolcissima cagnolina in cerca di famiglia, Masha si distingue per i suoi modi affettuosi. Pronto per ricevere le sue coccole?

Checco

Lui è decisamente il micetto più simpatico di sempre, cerca solo un padrone con cui trascorrere allegre giornate.

Se sei curioso di conoscere altri animali domestici in cerca di Padrone a Milano, leggi QUI.

PADOVA

Bolo

Un cagnolino non più giovanissimo ma pieno d'amore. Con la sua esperienza, e tanta saggezza, è pronto a rallegrare un'intera famiglia.

Six

Anche Six, come Bolo, è un cagnolino non più giovanissimo; timidino, ma tanto tanto dolce, è in cerca di un padrone.



Vuoi vedere le presentazioni degli altri cani e gatti in cerca di casa a Padova? Ecco, leggi QUI.

ROMA

Sansone

Un eroe cerca casa: lui è Sansone e lo distinguono forza e sensibilità. Cosa aspetti ad adottare lui e la sua inseparabile amica Nera?

Trilly

Una giovanissima cagnolina in cerca di casa per dimenticare i maltrattamenti subiti. E' pronta a dare e ricevere tanto affetto.

QUI gli altri pet in cerca di casa a Roma, se sei curioso, vieni a conoscerli meglio.

TORINO

Pimpi

Lui è un tenero cagnolio che cerca affetto; ha bisogno di una famiglia che lo accolga, lo coccoli, e lo faccia sentire finalmente a casa.

Baik

Baik è l'unico tra i suoi fratelli a non aver trovato una famiglia, cosa aspetti a donargliene una? E' un cagnolino dolcissimo pronto a portare gioia in casa!

Se desideri leggere qualcosina in pù sugli altri animali in cerca di casa a Torino, vieni a scoprire i cani e i gatti che abbiamo voluto presentarti QUI.