Atena, Minerva, Jason e Cuba cercano casa: ecco i cani e i gatti da adottare

Atena, Minerva, Panna, Jason, Cuba, Tom, Mistral, Brenda, Berta, Totò, Toby: questi sono alcuni degli animali domestici che cercano casa a Bari, Milano, Padova, Roma e Torino. Se vivi in una di queste città, o hai la possibilità di raggiungerle, non esitare a visualizzare i seguenti annunci, e contattare le associazioni di competenza, per adottare il tuo nuovo migliore amico a quattro zampe.

BARI

Atena e Minerva

Socievoli e affettuose, queste due sorelline sono pronte per raccogliere ciotole e cuccette e trasferirsi a casa tua!

Panna

Panna, una cagnolina piena d'amore in cerca di casa. Ha bisogno di una famiglia che la accolga e si occupi di lei.

Qui altri pet in cerca di casa a Bari.

MILANO

Jason

Lui è un tenero cagnolino che deve convivere con un grande peso, ha bisogno di un padrone con un cuore enorme che si prenda cura di lui.

Cuba

Un gattino affettuoso e coccolone in cerca di una famiglia a cui donare il proprio affetto. Questo micino addolcirà le tue giornate con tante fusa.

Qui altri pet in cerca di casa a Milano.

PADOVA

Tom

Un curiosone pieno di energie, ecco chi è questo cagnolino! Cerca un padrone che gli stia dietro e tenga il passo; lui è pronto per giocare e fare lunghe passeggiate.

Mistral

Buffo e adorabile, Mistral non rifiuta mail le coccole, ciò che gli manca è una famiglia tutta sua!

Qui altri pet in cerca di casa a Padova.

ROMA

Brenda

Dolce e serena, questa cagnolina non più così giovane, desidera ricevere tante coccole da dei nuovi padroni.

Berta

Una bellissima e morbidissima nuvoletta bianca in cerca d'amore: dolcissima con tutti gli essere umani, grandi e piccini.

Qui altri pet in cerca di casa a Roma.

TORINO

Totò

Totò cerca casa: un nuovo padrone affettuoso che si prenda cura di lui.

Toby

Questo cagnolino cerca una famiglia che lo accolga e sappia capire i suoi sguardi dolci e profondi.

Qui altri pet in cerca di casa a Torino.