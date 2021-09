Ansia da abbandono nel gatto: come comportarsi

L'ansia o sindrome da abbandono è una condizione psicopatologica che può interessare anche i gatti. Ecco come comportarsi

L’ansia da separazione è una condizione psicopatologica che può interessare anche i nostri amici pelosi e si presenta quando il pet viene lasciato solo o allontanato dal proprio padrone. Per aiutare il gatto a superare lo stato di agitazione, il consiglio è di rivolgerti al tuo veterinario di fiducia che sarà in grado di consigliarti come procedere.

Esistono diversi prodotti calmanti per gatti disponibili in:

collari,

spray,

compresse.

Si tratta di prodotti composti da piante dai noti effetti rilassanti e distensivi, che per funzionare devono essere utilizzati almeno per un paio di settimane.

Per saperne di più, clicca qui.