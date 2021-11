Abbigliamento autunno-inverno per pet: perché è importante

In inverno anche i nostri amici a 4 zampe soffrono il freddo, per tale ragione quando le temperature si fanno più rigide, c’è vento o pioggia, è importante vestire il proprio pet per la passeggiata.

Il motivo? Il cane, così come noi, soffre gli sbalzi di temperatura tra interno ed esterno e può essere infastidito da vento e pioggia. Per proteggerlo nel modo più giusto è necessario optare per un abbigliamento specifico per animali, dal cappottino all’impermeabile, fino ai maglioncini pensati per riscaldare i nostri amici animali.

