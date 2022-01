Adottare un cucciolo di cane: cosa fare

Adottare un cucciolo di cane porta sempre tanta felicità, sia ai grandi sia ai più piccoli. Ovviamente, è importante anche prendersi cura di questi pet nel modo più adeguato, perché accogliere un animale in casa è una vera e propria scelta d'amore e di responsabilità.

Per prima cosa ti consigliamo di scegliere in anticipo il veterinario, stipulare un’assicurazione per pet neonati, meglio se copre anche i costi veterinari imprevisti, e ordinare la medaglietta di identificazione e il microchip. Ultimo ma non per importanza è stabilire delle regole ancor prima del suo arrivo; Il motivo? È fondamentale per te ma anche per il cucciolo che vi siano regole ben precise che ogni membro della famiglia deve rispettare.

