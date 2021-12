I cibi da evitare per proteggere la salute dei cani

L’alimentazione è un aspetto molto importante per il benessere del cane, però, si tende a sottovalutarla. La maggior parte delle volte si pensa di poter condividere il proprio cibo con Fido ma in realtà non è così.

Quante volte è capitato che durante il periodo natalizio si sia deciso di dare gli avanzi al peloso? A quanti è successo di fare uno strappo alla regola e dare un assaggio del cibo presente in tavola durante il pranzo o la cena di Natale? Il più delle volte si è agito con la convinzione di non aver fatto nulla di male, al contrario di aver esaudito un loro desiderio.

In realtà ci sono dei cibi che i quattro zampe non possono assolutamente ingerire perché possono essere dannosi per la loro salute.

I sintomi e le conseguenze rischiano di diventare gravi e per intervenire nel modo giusto è importante consultare il veterinario.

