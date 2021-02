Quando e come far indossare il cappottino al cane in inverno

Se vuoi saperne di più sul cappottino e come e quando utilizzarlo, clicca qui .

Se vogliamo farlo divertire e allo stesso tempo proteggerlo durante la stagione più fredda dell’anno, il cappottino può essere una soluzione utile e comoda per affrontare lo sbalzo termico.

Il freddo e le temperature basse caratterizzano la stagione invernale e spesso sembra un’impresa anche soltanto uscire di casa. Fido , però, non rinuncia a una bella passeggiata anche se piove o c’è la neve.

Il cappottino protegge i cani in inverno dal freddo, ma è importante capire come e quando utilizzarlo