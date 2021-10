Come lavare i denti del cane per una corretta igiene orale

Per lavare i denti al cane come prima cosa ti consigliamo di avere tanta pazienza, perché all’inizio il pet potrebbe “ribellarsi”. Ecco cosa fare: innanzitutto, come primo step cerca di far prendere confidenza con lo spazzolino e il dentifricio, e lascia che Fido li annusi e ci giochi.

Il secondo step è applicare una piccola quantità di dentifricio su un dito e lasciare che il cane odori e lecchi il prodotto. Una volta presa confidenza, potrai procedere con il lavaggio vero e proprio.

Ti suggeriamo di procedere sempre con grande delicatezza per evitare di far male al pet e stressarlo; inizia con movimenti circolari lenti, per poi procedere con lo spazzolamento verticale.

