Come proteggere il tuo gatto dal freddo fuori e dentro casa

I gatti si adattano abbastanza bene al freddo, poiché hanno una temperatura corporea più alta di quella degli esseri umani. Questo, però, non gli garantisce il riparo dal freddo e, soprattutto, dall’umidità.

La temperatura ideale per i gatti in inverno dipende da vari fattori, come razza, età, taglia e salute. In linea di massima, la temperatura ottimale oscilla tra 25 e 30 gradi.

Per proteggere il tuo gatto dal freddo puoi mettere una sedia o una cuccia vicino a una fonte di calore, oppure un’altra soluzione è optare per le cucce auto-riscaldanti specifiche per i gatti e appositamente studiate per regalare al tuo amico a 4 zampe tutto il calore necessario per affrontare le giornate più gelide.

