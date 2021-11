Convivenza tra gatti: come gestire i pet

La convivenza tra gatti è possibile, ma richiede tempo e pazienza soprattutto da parte del padrone che si trova a dover affrontare situazioni di stress e gelosia legate al territorio.

Il principale motivo di tensione è la conflittualità tra i felini legata al territorio. Cosa fare in questo caso? Come prima cosa è importante garantire un ambiente che soddisfi le esigenze di ogni membro della famiglia, e successivamente occorre garantire a ogni animale i propri spazi e oggetti personali non condivisibili come:

ciotola,

tiragraffi,

lettiera,

giochi vari.

