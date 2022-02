Gatti: cosa significa il loro miagolio

Il miagolio del gatto può significare tante cose. Questi felini miagolano quando hanno fame, sete, se sono in attacco, in calore oppure quando sono felici ed eccitati durante il gioco.

Capire il miagolio del gatto è fondamentale anche per accertarsi sulle sue condizioni di salute, soprattutto se si tratta di pet anziano. Se hai intenzione di adottare un gatto, è importante sapere che vi sono in natura razze di gatto che miagolano di più e altre meno.

Per saperne di più, clicca qui.