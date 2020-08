Cura e igiene del gatto: consigli e tipologie di lettiere

Tra tutti gli animali domestici di cui siamo abituati a circondarci, i gatti, si sa, sono i più attenti all'igiene personale!

Amanti dell'ordine e della pulizia, non utilizzano mai una lettiera sporca e molto del loro tempo lo dedicano al lavaggio accurato del proprio manto. Questo brillante felino, infatti, ha una naturale propensione verso l'igiene: ad essa dedica gran parte delle proprie energie, in modo particolarmente scrupoloso.

Per il gatto, questa routine di pulizia è anche un’attività antistress, poiché la ripetitività dei gesti svolge a livello psichico un’azione rilassante, rassicurante e calmante. Per scoprire le sue abitudini, e come aiutarlo a compierle al meglio, continua a leggere.