Problemi dentali: come occuparsi dell’igiene orale di cani e gatti

Come noi anche i cani e i gatti possono avere problemi dentali. In questi casi la prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo per proteggere la sua salute.

Quindi andare periodicamente dal veterinario è fondamentale e queste visite devono essere accompagnate da un’igiene orale quotidiana e attenta per scongiurare conseguenze più gravi.

Se vuoi sapere di più sulla salute della bocca di cani e gatti clicca qui.