La muta nei cani e nei gatti: cos’è, perché si verifica e come affrontarla

La primavera è il periodo della muta sia per cani sia per gatti. Un cambiamento fisiologico e assolutamente naturale che tutti i pet affrontano per adattarsi alle temperature che cambiano.

Per affrontare questo momento ed evitare di avere la casa invasa dai peli dei pet è importante spazzolarli frequentemente, anche tutti i giorni, utilizzando spazzole specifiche e studiate per prendersi cura del manto degli amici a 4 zampe.

Per conoscere di più sulla muta di cane e gatto, clicca qui.