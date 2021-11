Muta del gatto: tutto quello che c’è da sapere per affrontarla al meglio

Morbido e lucido, il pelo del gatto è indice della salute del felino e lo protegge dagli agenti esterni. Per avere il pelo perfetto, il gatto affronta due volte l'anno la muta: in primavera e in autunno perché Micio deve adattare il manto alla stagione. Mentre in inverno la pelliccia del gatto è più folta per proteggerlo dal freddo, in estate gli permette di affrontare le temperature calde.

Anche se il cambio del pelo è un fenomeno naturale, è possibile aiutare il felino ad affrontare questa fase con serenità. La tendenza del gatto a tolettarsi da solo, unita alla quantità di pelo in eccesso, possono portare alla formazione di fastidiosi boli di pelo che in alcuni casi generano l'ostruzione di stomaco e intestino.

Il compito dei proprietari è quello di aiutarlo con la tolettatura, spazzolandolo frequentemente. Se vuoi sapere tutto su come prenderti cura del manto di Micio clicca qui.