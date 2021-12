Natale in sicurezza: come proteggere i cani

A Natale le nostre case si riempiono di addobbi, per tale ragione è importante proteggere i nostri pet da eventuali rischi.

Uno dei maggiori rischi è l’albero di Natale, da posizionare in un punto strategico lontano dal raggio di azione dei pet; è importante anche tenere stabile la base, da poter fissare al muro ad esempio con uno spago. Anche le palline e gli addobbi sull’albero possono essere rischiosi, per questo il consiglio è optare per palline in materiale infrangibile evitando quelle in vetro o ceramica.

