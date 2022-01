Come gestire il momento del pasto del gatto, i consigli per una zona ad hoc

Il momento del pasto per i gatti è molto importante, per loro nutrirsi deve essere un’esperienza positiva e tutto passa attraverso la ciotola.

Oltre a fare attenzione a cosa mettere al suo interno, non bisogna sottovalutare altri dettagli che hanno un peso rilevante come la forma e il materiale.

A queste caratteristiche si deve aggiungere anche la scelta della posizione della ciotola.

Creare una zona della casa dedicata esclusivamente al momento del pasto è un modo per far sentire Micio al sicuro e a suo agio. Ci sono pochi ma importanti accorgimenti che faranno felice il peloso, per scoprire come creare una zona pranzo ad hoc per il gatto clicca qui