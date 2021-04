I consigli e i trucchi per pulire le orecchie dei pet

I cani e i gatti sono famosi per avere un udito molto sviluppato che gli permette di percepire suoni e ultrasuoni impercettibili per l’uomo. Nonostante la conformazione dell’orecchio sia simile a quella dell’uomo, è molto delicato e spesso è soggetto ad infezioni batteriche, parassiti e funghi che possono mettere in serio pericolo la sua salute.

Per scongiurare ogni pericolo, periodicamente bisogna occuparsi dello stato di salute delle orecchie che varia in base alla razza e alla tipologia di vita, ma soprattutto alla pulizia.

Dato che l’apparato uditivo dei pet è molto particolare, oltre al consulto del veterinario è importante sapere quali sono i prodotti più efficaci e quali evitare. Se vuoi scoprire come pulire le orecchie di Fido e Micio clicca qui.