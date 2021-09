Spazzole per cani: modelli e come sceglierli

Le spazzole per cani non sono tutte uguali. Scopriamo i modelli in commercio e come sceglierli

Le spazzole per cani vanno scelte in base al pelo dell’animale. Se hai un cane a pelo lungo, ti consigliamo di optare per una spazzola a filo ideale per i cani dal pelo riccio o medio-lungo. Un'altra soluzione valida è il cardatore specifico per i pet a pelo lungo tendente a nodi.

Se hai un cane a pelo corto, invece, scegli un rastrello per sottopelo, oppure il guanto pensato soprattutto per quegli animali che rifiutano di essere spazzolati, in quanto è delicato e morbido in grado di effettuare una sorta di massaggio.

