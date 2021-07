I trasportini per spostarsi ovunque insieme al gatto

Scegliere il trasportino per il gatto non è semplice, ma con poche e semplici regole si può trovare il modello giusto

Non importa che si tratti di piccoli o grandi spostamenti, quando si deve portare il gatto con sé fuori dall’ambiente domestico è importante farlo in totale sicurezza e il trasportino è immancabile tra gli accessori quando si ha un peloso.

In macchina, in aereo o per recarsi dal veterinario, ogni attività ha il suo modello adatto, in grado di far sentire il pet a proprio agio.

Trovare il trasportino giusto può sembrare semplice, ma in realtà ci sono diversi criteri da valutare, fra cui le tipologie, le dimensioni e il materiale. Scopri qui le caratteristiche fondamentali per avere il modello adatto al tuo gatto.